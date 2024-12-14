Yunanistan'da sokak ortasında kanlı infaz! Detaylar ortaya çıktı
Yunanistan'ın Glyfada Şehri'nde bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda iki Türk çete üyesinin öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden Baygara çetesine üye Devran Selvi ve Yakup A.'nın geçtiğimiz yıl Kocaeli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen Mahir Çoğaç'ın infaz emrini veren kişiler olduğu iddia edildi.
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç, 13 Ocak 2020 yılında Adana'da öldürülen Bedirhan Bayğara'nın (36) infazından sorumlu tutulan Emin Çoğaç'ın abisiydi. Bu cinayetin hemen ardından Çoğaç ve Bayğara aileleri arasında husumet başlarken, öğretmen Çoğaç bu olayların uzağında Kocaeli'nde sakin bir hayat sürüyordu. Ancak iddiaya göre Baygara gurubu Emin Çoğaç'a ulaşamayınca; abisi için infaz emri verdi.
TEK KURŞUNLA İNFAZ
Olay, 26 Haziran 2023 sabahı, Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Her sabah olduğu gibi o gün de erken saatte okula gitmek için evinden çıkan Mahir Çoğaç, caddede park halinde duran otomobiline bindi. Çoğaç'ın, emniyet kemerini taktığı sırada cama yaklaşan bir kişi talihsiz öğretmenin başına bir el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.
Bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Çoğaç, kurtarılamadı. Çoğaç'ın cenazesi, 27 Haziran'da görevli olduğu okulda yapılan törenin ardından, aynı ilçedeki Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.
11 KİŞİYE GÖZALTI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın hemen ardından cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından saldırgan D.G. ve olay sırasında yanında bulunan B.Y.'yi yakaladı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda olayla bağlantısı oldukları iddia edilen 9 kişi, Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.
CİNAYET TALİMATINI YUNANİSTAN'DAN ALMIŞ
Cinayetin tetikçisi D.G., Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadesinde cinayet talimatını Yunanistan'da firari bulunan Devran Selvi ve Yakup.A.'dan aldığını itiraf etti. D.G. cinayeti ev ve araba karşılığında işlediğini ileri sürdü.
KENDİLERİNİ FETÖ ÜYESİ GİBİ TANITTILAR
D.G. cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bu cinayetten 18 ay sonra Yunanistan'ın Glyfada şehri, geçtiğimiz Salı günü kanlı bir baskına ev sahipliği yaptı. İddiaya göre Mahir öğretmenin intikamını almak isteyen iki saldırgan, uzun süredir aradıkları Devran S. ve Yakup A.'nın Yunanistan'da olduğu bilgisini ulaştı.
İki saldırgan, iddiaya göre Kasım ayında Dedeağaç üzerinden Yunanistan'a giriş yaptı. İki çete üyesi ülkede daha fazla kalabilmek ve infaz talimatını yerine getirebilmek Yunan makamlarına kendilerini FETÖ üyesi gibi tanıttı.
2 KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Ülkede sığınma hakkı elde eden tetikçiler, diğer arkadaşlarıyla birlikte infaz için düğmeye bastı. Yunanistan'ın Glyfada şehrinin Terpsithea bölgesinde bulunan Mikras Asya ile Lefkoşa caddelerinin kesiştiği noktada iki grup karşı karşıya geldi.
Çıkan çatışmada Devran Selvi ve Yakup A. olay yerinde hayatını kaybederken, bir çete üyesi ağır yaralandı.
49 SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ
Olayın ardından Yunan polisi, MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda çeteye operasyon düzenlendi. Atina ve Selanik'te düzenlenen baskınlarda 16 kişi gözaltına alındı. Skiathou Caddesi'ndeki çete üyelerine ait bir daireye düzenlenen baskında ise 49 adet suikast silahı ele geçirildi. Olaylar ilgili şu ana kadar 8 kişi tutuklandı.
"İNTİKAM YEMİNİ ETMİŞTİK"
Olay yerinde yakalanan ve infazı gerçekleştirdiği iddia edilen bir saldırgan, ilk ifadesinde, "Hepimizin silahları vardı. Kimini Türkiye'den getirdik, kimini buradan aldık. Türkiye'de kardeşlerimizi öldürmüşlerdi. Onların da bir grubu vardı, bizim de bir grubumuz vardı. İntikam yemini etmiştik, şimdi idam ettik" dedi. Diğer saldırgan ise suçlamaları kabul etmeyip, konuşmama hakkını kullandı.
Öldürülen iki çete üyesinin, 14 Haziran 2024'te Pire'deki Moutsopoulos Plajı'nda öldürülen Mehmet B.'nin de akrabaları olduğu ortaya çıktı.
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