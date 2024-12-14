Yunanistan’da sokak ortasında kanlı infaz! Detaylar ortaya çıktı

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç, 13 Ocak 2020 yılında Adana'da öldürülen Bedirhan Bayğara'nın (36) infazından sorumlu tutulan Emin Çoğaç'ın abisiydi. Bu cinayetin hemen ardından Çoğaç ve Bayğara aileleri arasında husumet başlarken, öğretmen Çoğaç bu olayların uzağında Kocaeli'nde sakin bir hayat sürüyordu. Ancak iddiaya göre Baygara gurubu Emin Çoğaç'a ulaşamayınca; abisi için infaz emri verdi.

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TEK KURŞUNLA İNFAZ

Olay, 26 Haziran 2023 sabahı, Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Her sabah olduğu gibi o gün de erken saatte okula gitmek için evinden çıkan Mahir Çoğaç, caddede park halinde duran otomobiline bindi. Çoğaç'ın, emniyet kemerini taktığı sırada cama yaklaşan bir kişi talihsiz öğretmenin başına bir el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçtı.

Bölgeye sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahir Çoğaç, kurtarılamadı. Çoğaç'ın cenazesi, 27 Haziran'da görevli olduğu okulda yapılan törenin ardından, aynı ilçedeki Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.