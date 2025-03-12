Başkan Erdoğan’dan Polonya liderine anlamlı hediye: Barış ve dostluğumuzun simgesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladığı Tusk ile bir süre sohbet etti. Erdoğan ile Tusk, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.