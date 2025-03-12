Başkan Erdoğan'dan Polonya liderine anlamlı hediye: Barış ve dostluğumuzun simgesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrası Erdoğan ve Tusk, ikili görüşmede bulundu. Ortak düzenlenen basın toplantısı sonrası Polonya lideri Tusk, Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği 280 yıllık bir mektubu sosyal medya hesabından 'Ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğun simgesi. Hala geçerli' notuyla paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladığı Tusk ile bir süre sohbet etti. Erdoğan ile Tusk, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve ardından akşam yemeğinde bir araya geldi.
Polonya lideri Tusk sosyal medya hesabından, Başkan Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği mektubu paylaştı.
"BARIŞ VE DOSTLUĞUMUZ HALA GEÇERLİ"
Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Tusk'ın paylaşımı şu şekilde:
"Recep Tayyip Erdoğan, bu hediye için teşekkür ederim. 1745 yılında Polonya'dan Osmanlı Sadrazamı'na yazılmış bir mektup. Ülkelerimiz arasındaki barış ve dostluğun simgesi. Hala geçerli."
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