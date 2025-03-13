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Kadına Şiddet Komisyonu'nda İstanbul Sözleşmesi tartışması: "Sözleşme LGBT'nin truva atı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.03.2025 10:25
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Kadına Şiddet Komisyonu’nda İstanbul Sözleşmesi tartışması: Sözleşme LGBT’nin truva atı

TBMM'de dün Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu düzenlendi. Düzenlenen komisyonda KADEM ve diğer kadın kuruluşları dinlenirken İstanbul Sözleşmesi ve LGBT tartışması yaşandı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 'Hiçbir mahkeme kararı İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı için yargılama yapmıyor.' ifadelerini kullandı. KADEM Genel Müdürü Zeynep Demir ise komsiyonda 3'lü destek modelini hayata geçirdiklerini belirterek kadınların 'psikolojik, sosyal hizmet uzmanı, danışanla üçlü yapı kurulup bireysel güçlendirme planı' yapıldığını söyledi.

TBMM'de dün düzenlenen Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapıldı. Gerçekleşen toplantıya KADEM başta olmak üzere birçok kadın kuruluşları katılırken gergin dakikalarda yaşandı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, komisyonda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'ni ele alarak kanunun sözleşmeden daha önce yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu (Sabah) Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu (Sabah)

"6284 SAYILI KANUN HÜKÜMLERE GÖRE KARAR VERİYOR"

Sarı komisyondaki sunumda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun İstanbul Sözleşmesi'nin kapasitesinin üzerinde kadını koruduğu ifade ederek "İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kalkması, iç uygulamayı etkileyen bir şey değil. Hiçbir mahkeme, kararını verirken İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı davrandığı için yargılama yapmıyor, 6284 sayılı yasadaki hükümlere göre karar veriyor" dedi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin OygürCumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ LGBT'NİN TRUVA ATI

Komisyonda konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür ise İstanbul Sözleşmesi'nin LGBT'nin truva atı olduğunu sözlerine eklerken "Sözleşmenin kalkması memleket için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

KOMİSYONDA GERGİNLİK

Sabah'ta yer alana habere göre kadın kuruluşları, gölge raporuyla hazırlanan Grevio Raporu'nu (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi uygulamasını izleyen mekanizmadır.) fırlatıp attı. Raporda eşcinsel evliliklerin anayasaya konması ve Türkiye'nin terörle mücadelesinin kadına yönelik mücadeleyi engellediğine ilişkin kabul edilemez maddelerin yer aldığı belirtildi.

Raporda kadına yönelik mücadeleyi engelleyen ve kabul edilemez maddelerin yer aldığı belirtildi. (Sabah)Raporda kadına yönelik mücadeleyi engelleyen ve kabul edilemez maddelerin yer aldığı belirtildi. (Sabah)

"DİZİLER ŞİDDET SAHNELERİNİ SIĞLAŞTIRIYOR"

KADEM Genel Müdürü Zeynep Demir ise yaptığı sunumda medyada şiddetle ilgili araştırma gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Televizyon dizilerinde bölüm başına 9, dijital mecralarda 7 kadına yönelik şiddet vakası görüyoruz. Dijitalde 45 dakikaya 7 şiddet sahnesini sığdırılmış. Televizyon daha masum kalıyor ama her ikisini de dönüştürmek zorundayız" ifadesini kullandı.

3'LÜ DESTEK MODELİ HAYATA GEÇTİ

Zeynep Demir kadın destekli merkezlerini hayata geçirdiklerini belirterek kadınlara "'güç temelli vaka yönetimi" isimli yeni nesil model uyguladıklarını, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, danışanla üçlü yapı kurulup bireysel güçlendirme planı yapıldığını dile getirdi. Geleceğe İşbaşı isimli projenin "devlet koruması altında, özellikle örgün eğitime devam etmeyen genç kızları alıp, altı aylık eğitimden geçiriyoruz. büyük kurumlarla işbirliği hâlinde istihdam edilmelerini sağlıyoruz. mesela bir girişimcimiz giyilebilir teknolojik kumaş üretmiş. kumaş şimdi endüstride kullanılıyor. vücut nemini, kalp atışını, EKG'sini çekiyor" dedi.

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Kadına Şiddet Komisyonu’nda İstanbul Sözleşmesi tartışması: Sözleşme LGBT’nin truva atı Kadına Şiddet Komisyonu’nda İstanbul Sözleşmesi tartışması: Sözleşme LGBT’nin truva atı Kadına Şiddet Komisyonu’nda İstanbul Sözleşmesi tartışması: Sözleşme LGBT’nin truva atı
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