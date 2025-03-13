Kadına Şiddet Komisyonu'nda İstanbul Sözleşmesi tartışması: "Sözleşme LGBT'nin truva atı"

TBMM'de dün düzenlenen Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapıldı. Gerçekleşen toplantıya KADEM başta olmak üzere birçok kadın kuruluşları katılırken gergin dakikalarda yaşandı. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, komisyonda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi'ni ele alarak kanunun sözleşmeden daha önce yürürlüğe girdiğini hatırlattı.