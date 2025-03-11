Kayseri'de şok uygulama: 11 şüpheli yakalandı
Kayseri'de polisin düzenlediği 'şok uygulamada' aranan 11 kişi yakalandı. Ayrıca 19 yoklama kaçağına da işlem yapılan denetimde, 1 hacizli otomobil, 54,05 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.
Toplam 45 ekip ve 150 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 107 araç ve 6 bin 525 kişi sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca 19 yoklama kaçağına da işlem yapılan denetimde, 1 hacizli otomobil, 54,05 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.