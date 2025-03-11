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Kayseri'de şok uygulama: 11 şüpheli yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.03.2025 10:02
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Kayseri’de şok uygulama: 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği 'şok uygulamada' aranan 11 kişi yakalandı. Ayrıca 19 yoklama kaçağına da işlem yapılan denetimde, 1 hacizli otomobil, 54,05 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yaptı.

Toplam 45 ekip ve 150 personelin katıldığı uygulamada, 2 bin 107 araç ve 6 bin 525 kişi sorgulandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüphelinin yakalandığı uygulamada, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 5 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca 19 yoklama kaçağına da işlem yapılan denetimde, 1 hacizli otomobil, 54,05 gram uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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Kayseri’de şok uygulama: 11 şüpheli yakalandı Kayseri’de şok uygulama: 11 şüpheli yakalandı Kayseri’de şok uygulama: 11 şüpheli yakalandı
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