Silah kaçakçılarına operasyon!﻿ 353 tabanca ve 913 silah parçası ele geçirildi

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de yasa dışı silah imalatı ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, daha önce tespit edilen bir ev ve bahçesinde arama yapıldığını aktaran Yerlikaya, 353 yabancı menşeili tabanca ve çok sayıda mühimmat ile 913 silah parçası ele geçirildiğini, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığını ve görev alan polisleri tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranların ve ruhsatsız silah temin eden silah kaçakçılarının peşindeyiz. Sizi tek tek yakalayacağız." ifadelerini kullandı.