TÜSİAD ve YİK Başkanı’na dava: İki isim hakim karşısına çıkacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanları nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemli düzenlenen iddianame kabul edildi.

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NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, derneğin genel kurulundaki konuşmalarında skandal ifadeler kullanmıştı. İkili konuşmalarında bazı soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili olarak yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli sözler sarfetmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ardından soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi. Bunun üzerine Turan ve Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne polis eşliğinde götürüldü.

Mahkemeye sevk edilen ikili adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.