10 Mart 2025, Pazartesi
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AB'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya "bağış konferansı" daveti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 15:05 Güncelleme: 10.03.2025 15:47
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AB’den Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya bağış konferansı daveti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 17 Mart'ta yapılacak bağış konferansı için Brüksel'e davet edildiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 17 Mart'ta yapılacak bağış konferansı için Brüksel'e davet edildiğini açıkladı.

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AB’den Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya bağış konferansı daveti AB’den Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya bağış konferansı daveti AB’den Suriye Cumhurbaşkanı Şara’ya bağış konferansı daveti
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