CHP’li isim AK Partili üyenin konuşmasını kesmişti! Skandalda gelişme: Kurtuluş’un ifadesi ortaya çıktı

AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili'nin X paylaşımı | Ekran görüntüsü- ahaber.com.tr

Şüpheli Ahmet Kurtuluş adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma şartlarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hakimlik ifadesinde 51 yılı aşkın süredir avukatlık yaptığını belirten Kurtuluş, Halihazırda da Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanlığı görevini ifa eden biri olduğunu söyledi. Kurtuluş, olayın olduğu gün Meclis Başkanlığını yaptığı Kadıköy Belediyesi Meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini ve bu toplantının olağan Belediye Meclis toplantısı olduğunu vurgulayarak "Toplantı esnasında gündem dışı konuşmak isteyen Meclis Üyesi arkadaşlarımızın talepleri oldu. Meclis Başkanı olarak gündem dışı konuşmalara ilişkin söz verip vermeme yetkisi Meclis Başkanı olarak Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11. Maddesi 3. Fıkrası gereği tarafıma aittir" dedi.

NE KADAR SÜRE VERDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM

CHP'li Kurtuluş, "Söz konusu konuşmalar sırası ile bittikten sonra meclis üyesi Elif Lale Bilgili konuşma yapmak için söz istedi. Ben yönetmeliğin bana verdiği gündem dışı söz verme hakkı takdir yetkisine ilişkin olarak konuşmasını yapmak üzere söz hakkı verdim. Konuşmanın dördüncü dakikası aşılmadan sonra araya girerek konuşma süresinin beş dakika olduğunu kendisine ve orada bulunan meclis üyelerine hatırlattım." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"O esnada ben bunu dedikten sonra Elif Lale Bilgili bağırmaya başladı. Bende birkaç kez "Elif Hanım lütfen sakin olun konuşma süreniz bitti" dedim. Meclis gündeminde diğer meclis üyelerinin de söz konusu ile ilgili konuşmalarına ne kadar süre verdiğimi hatırlamıyorum."

KİMSEYE BASKI YAPMADIM

"Elif Lale Bilgili konuşmasına devam etti ve yaklaşık dört dakika konuşma süresinin üzerine yaklaşık üç dakika yakın olmak üzere toplam yedi dakika daha konuştu ve konuşmasının tamamlanmasını istemem üzerine ben "Elif hanım konuşma süreniz doldu" dedim. Ancak, Elif Hanım konuşmasına sürekli ve tekrar tekrar bağırarak devam etti. Bunun üzerine ben "Elif Hanım sözünüzü tamamladınız lütfen oturun" dedim. Elif Hanım meclis kürsüsünden ayrılmak istemedi. Ben tekrar uyardım ancak Elif Hanım yüksek sesle konuşmasına devam etti ve en sonunda gayri ihtiyari şekilde elini kürsüye vurdu ve toplantıyı terk etti. Olay bu şekilde gerçekleşti. Ben sonrasında olay olduğunu düşündüğüm meclis üyesi Elif Lale Bilgili ile telefonda konuştum, kendisi ile olay hakkında görüştüm ve kendisine bir sorun kesinlikle yoktur, konuyu hallettik. Ben kendim herhangi bir meclis üyesine zorla bir şey yapmadım. Ben kimseye baskı yapmadım" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Videonun sonunda sadece "yeter artık" dediğini belirten Kurtuluş, toplantı süresi tamamlandığını ve konuşmamın devamında Elif Lale Bilgili ile tekrar konuştuklarını, sorunu hallettiklerini belirterek "Diğer arkadaşlar da başka kişileri itam edecek şekilde siyasi konuşma yapsalardı onları da durdururdum. Gündem dışı söz verme yetkisi yönetmelikten kaynaklı tarafıma aittir. Ayrıca belediye içinde belediye sorunları hariç siyasi konuşma yapılmamaktadır. Hangi partiden olursa olsun böyle bir durumda tutanak tutarız. Bu nedenle tarafıma yöneltilen suçlamaları kabul etmem mümkün değildir" dedi.