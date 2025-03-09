Bakan Fidan’dan Ürdün’de kritik temas! Safadi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'de temaslarına devam ediyor.

ÜRDÜNLÜ MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan, Bakan Güler ve MİT Başkanı Kalın, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Yurtdışındaki Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile görüştü.