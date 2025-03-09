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Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 22:14
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Başkan Erdoğan ve ailesine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Mersin’in Mut ilçesinde sosyal medya üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan A.E.Ş. (33) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından iftira ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan A.E.Ş., Mersin'in Mut İlçe Ekiplerinde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlarından tutuklandı.

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