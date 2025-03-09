MHP lideri Devlet Bahçeli'den YPG'ye ayar: İstisna olduklarını iddia etmeleri kurucu önderliğin doğasıyla çelişkili
MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye'ye yönelik önemli mesajlar verdi. Bahçeli kanlı musibetin sonunun göründüğünü belirtirken 'Silahlı şiddet ve ihanet dönemi kapanmak üzeredir' dedi. Terör örgütlerine derhal silah bırakmalarını söyleyen Bahçeli kanlı silahların Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli öte yandan YPG'ye 'ayar' verirken 'YPG'nin anılan çağrıdan istisna olduğunu iddia etmesi kurucu önderliğin doğasıyla çelişkili' ifadelerini kullandı. MHP lideri terör örgütünün silah bırakmaması durumunda ise bunun bedelini ağır ödeteceklerinin altını çizdi. İşte detaylar...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Terörsüz Türkiye hedefinin, tarihin ve coğrafyanın huzurla mühürlenmesi, umutla müjdelenmesi, barış ve kardeşlik ruhuyla mücehhez hale gelmesi olduğunu aktaran Bahçeli, "On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür." ifadesini kullandı.
Sosyal, siyasal, ekonomik, güvenlik, toplumsal maliyetiyle birlikte insani, vicdani kayıp ve mağduriyetleri yüksek seviyelere tırmanan silahlı şiddet ve ihanet döneminin kapanmak üzere olduğunu belirten Bahçeli, başka bir seçenek veya ileri sürülebilecek bir mazeretten bahsedilemeyeceği gibi bölücü terörü haklı gösterebilecek hiçbir anlayış ya da amaçtan da söz edilemeyeceğinin altını çizdi.
Bahçeli, siyaset ve demokrasi hayatına düşen terör gölgesine artık sabır ve tahammül göstermenin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türk milleti harici ve dahili odakların baskı ve dayatmalarına göz yummayacak, risk ve tehditlerin daralan markajına sıkışıp kalmayacaktır. Terörle demokrasi, silahla siyaset, kaosla huzur, bölünmeyle birlik ve beraberlik arasında güvenli bir liman, ara bir istasyon yoktur. Aziz milletimiz, makus ve menhus talihini yenmek için kutlu irade ve inancıyla devrededir. Geride kalan 41 yıllık terör ve bölücülük enkazı el birliğiyle, ortak aklın imkanlarıyla, elbette samimi, sahici, sabırlı, hasbi ve güven veren hamlelerle kaldırılacaktır. Terörün kanlı izleri silinmekle birlikte tortu ve kalıntıları da tamamıyla kazınıp atılacaktır. Herhangi bir yol kazasının yaşanmaması, yanlış anlamaların tezahür etmemesi, hassasiyet yönü ziyadesiyle fazla olan iyimser gelişmelerin sekteye uğramaması/uğratılmaması konusunda son derece dikkat, sorumluluk, özen ve uyanıklık gerekmektedir."
"İMRALI ÇAĞRISI, PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE BİRLİKTE DİĞER BÜTÜN UZANTI VE GRUPLARI BAĞLAMAKTADIR"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ihmali ve ihlali düşünülemeyecek altın bir fırsat olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Bu fırsat aynı zamanda vehimlere kapılmadan müşterek fehim, fecir ve ferasetle tedarik ve temin edilmelidir. DEM Parti'nin sağduyulu, soğukkanlı, sıcak mesajlarının yanı sıra tutarlı ve istikrarlı adımlarını muhafaza gayreti sonucunda Türkiye partisi olmasının önü de açılacaktır. 27 Şubat İmralı çağrısı, PKK terör örgütüyle birlikte diğer bütün uzantı ve grupları açıkça bağlamaktadır.
YPG'nin ve buna benzer terörist oluşumların anılan çağrıdan muaf ve istisna olduklarını iddia etmeleri, çatlak ses çıkaranların bu mesnetsiz görüşü bir plan dahilinde paylaşmaları örgütsel ve kurucu önderliğin doğasıyla tamamıyla çelişkilidir. Terör örgütünü kuran feshini istemiştir. Bunun dışında zamana oynamak, ortamı bulandırmak, süregelen pozitif gündemi tahrip ve tahrik edici nitelikte top çevirmek, siyasi ve hukuki düzenleme taleplerini yoğunlaştırmak aymazlıktır. Bilhassa melezleşmiş bir millet yapısını dikte etmenin peşine düşenler, yürürlükteki Anayasa'da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca ve peşin hükümlerle tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır. Gerçekçi ve geniş bir temelde mezkur seferberliğin sonuca ulaşması halinde kazanması kaçınılmaz olan, bununla kalmayıp ortaya çıkacak muazzam barış ve bahtiyarlık vasatından dolayı göğsü kabarması kesin görülen elbette ortak kader paydasında buluşan herkestir."
"ATEŞKES AÇIKLAMASI DOĞRU, DENGELİ VE İSABETLİ BİR AÇIKLAMA DEĞİLDİR"
"Bizim nazarımızda herkes Türkiye'dir, milletin tamamıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, maşeri vicdanın terörün kalıcı ve köklü şekilde bitişinden veya bitirilmesinden kesinkes yana olduğunu belirtti.
Bahçeli bu gayenin en kısa sürede ifa ve icrasında en küçük görüş ayrılığının olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Zaman ve zeminin konjokturel gelgitlerinden yararlanarak söz konusu ağır sorunun uzamasına, savsaklanmasına, hatta sabote edilip aykırı ve çarpık seslerin çıkmasına hizmet edenler hesabını veremeyecekleri vebal altındadır. Türkiye'miz siyasi mutabakat ve toplumsal dayanışmayla terörsüz bir geleceği inşa ve ihya amacındadır. Hiç şüphe yoktur ki terör, büyük ve kahredici bir insanlık suçudur. Terör, insani miras ve emanetlerin hiçe sayılmasıdır. Türk milleti terörle yaşamaya ne mahkum, ne mecbur, ne de müstahaktır. PKK terör örgütü ve iltisaklı gruplar derhal ve ön şartsız silah bırakmalı, hatta kanlı silahlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmelidir.
Ateşkes açıklaması doğru, dengeli ve isabetli bir açıklama değildir. Çünkü ateşkes rejiminden bahsetmek için eşit ve egemen güçlerin karşılıklı münasebet ve mücadelesine sahne olan ahlaki, mantıki, meşru ve hukuki bir ortamın varlığı asla yoktur. Bunun tam tersine olacak şekilde, yapılacak her teklif, söylenecek her söz tek taraflı bir oyalanmadır ve beyhudedir."
"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ, ÖRGÜTSEL VARLIĞINI SONA ERDİRMELİDİR"
Bahçeli, küresel siyaset ve stratejik ilişkilerin pek çok sarsıcı gelişmeye gebe olduğu bir dönemde terör örgütünün bütün uzantı ve bağlantılarıyla silah bırakmasının ikamesi olmayan bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Jeopolitik kırılmaların tehlikeli şekilde vasat bulduğu bugünkü dünya tablosunda milli birlik ve dayanışma ruhunun işlerliğine ve işlevselliğine ileri düzeyde ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Bölücü terör örgütü, kurucu önderliğin 27 Şubat çağrısına müzahir hareket edip hiçbir şart ileri sürmeksizin silahla yollarını ayırmalı ve örgütsel varlığını sona erdirmelidir. Bunun dışında hiçbir tasarruf, tahayyül ve tehir çabası masum ve makul kabul edilmeyecektir." açıklamasında bulundu.
"TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI, HUZUR VE BARIŞIN YÜZYILIDIR"
"Anayasa'da amir hüküm olan Türk vatandaşlığı tanımı etrafında gittikçe somutlaşan, sürekli irtifa kazanan tehlikeli ve tedirgin edici tartışmaların ifade ve düşünce hürriyetinden daha çok yıkıcı ve zehirleyici fonksiyonu vardır ve bu art niyetli keşmekeşin süratle sonlandırılması samimi beklentimizdir." ifadelerini kullanan Bahçeli, bölgesel nitelikli kaos dinamiklerinin son derece etkin ve faal olduğuna işaret etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Suriye'nin Lazkiye ve Tartus kentlerinde yaşanan kaygı veren çatışmalar yaygınlık emaresi göstermektedir. Dış bağlantılı etnik ve mezhebi provokasyonların bir yanda ülkemiz diğer yanda komşu ülkeler aleyhine kapsamlı olarak sipariş edildiği anlaşılmaktadır. Derin ve denetimsiz bir bunalım kapanına şuursuz ve fütursuz zihniyetler tarafından sürüklenmek istenen küresel ve bölgesel müesses mimari her türlü kriz ve kargaşaya açık haldedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tecelli eden hakim ve havi uluslararası sistem ölümcül darbelerle tasfiyenin eşiğindedir. Buna karşılık adalet, eşitlik, hakkaniyet ve haysiyet esaslarına saygılı bir dünyanın tesis edilip edilmeyeceği, siyasi ve stratejik yol haritasının ne zaman belirleneceği, demokrasi ve hukuk alanında görülen kontrolsüz dağınıklığın ve dağılmanın nasıl toparlanacağı her insanı, her milleti, her ülkeyi yakından ilgilendiren ortak bir sancıdır. İç huzur ve barış ortamını kardeşlik kültürüyle pekiştirmiş, milli onurla perçinlemiş Türkiye'nin gücüne güç katacağı, küresel ve bölgesel tehditlere karşı munzam ve mütemadi direniş göstereceği kuşkusuzdur.
Türk ve Türkiye Yüzyılı, huzur ve barışın yüzyılıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı, dünya sallanırken milli güvencenin yüzyılı, bin yıllık kardeşlik hukukunun yüz akı, doğudan batıya, kuzeyden güneye muazzez milletimizin gönül akını ve gövde gösterisidir. Bu nedenle İmralı tarafından 27 Şubat 2025 tarihinde yapılan tarihi çağrıya PKK'yla birlikte diğer uzantı ve iltisak halindeki örgütlerin riayet ve bağlılığı mecburidir. Terörsüz Türkiye amacı derhal gerçekleşmeli, terör hayatımızdan sökülüp atılmalıdır. Aksi halde elinde kanunsuz silah taşıyan kim olursa olsun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir."
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