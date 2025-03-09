MHP lideri Devlet Bahçeli’den YPG’ye ayar: İstisna olduklarını iddia etmeleri kurucu önderliğin doğasıyla çelişkili

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terörsüz Türkiye hedefinin, tarihin ve coğrafyanın huzurla mühürlenmesi, umutla müjdelenmesi, barış ve kardeşlik ruhuyla mücehhez hale gelmesi olduğunu aktaran Bahçeli, "On yıllardır milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin nihayet sonu görünmüştür." ifadesini kullandı.

Sosyal, siyasal, ekonomik, güvenlik, toplumsal maliyetiyle birlikte insani, vicdani kayıp ve mağduriyetleri yüksek seviyelere tırmanan silahlı şiddet ve ihanet döneminin kapanmak üzere olduğunu belirten Bahçeli, başka bir seçenek veya ileri sürülebilecek bir mazeretten bahsedilemeyeceği gibi bölücü terörü haklı gösterebilecek hiçbir anlayış ya da amaçtan da söz edilemeyeceğinin altını çizdi.

Bahçeli, siyaset ve demokrasi hayatına düşen terör gölgesine artık sabır ve tahammül göstermenin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk milleti harici ve dahili odakların baskı ve dayatmalarına göz yummayacak, risk ve tehditlerin daralan markajına sıkışıp kalmayacaktır. Terörle demokrasi, silahla siyaset, kaosla huzur, bölünmeyle birlik ve beraberlik arasında güvenli bir liman, ara bir istasyon yoktur. Aziz milletimiz, makus ve menhus talihini yenmek için kutlu irade ve inancıyla devrededir. Geride kalan 41 yıllık terör ve bölücülük enkazı el birliğiyle, ortak aklın imkanlarıyla, elbette samimi, sahici, sabırlı, hasbi ve güven veren hamlelerle kaldırılacaktır. Terörün kanlı izleri silinmekle birlikte tortu ve kalıntıları da tamamıyla kazınıp atılacaktır. Herhangi bir yol kazasının yaşanmaması, yanlış anlamaların tezahür etmemesi, hassasiyet yönü ziyadesiyle fazla olan iyimser gelişmelerin sekteye uğramaması/uğratılmaması konusunda son derece dikkat, sorumluluk, özen ve uyanıklık gerekmektedir."