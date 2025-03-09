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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 14:20
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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Çalışmalar kapsamında M.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 91,48 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Çalışmalar kapsamında M.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 91,48 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

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