Terörsüz Türkiye için yol haritası belli oldu! Teröristler nasıl tasfiye edilecek?
Türkiye için terörsüz bir geleceğe doğru önemli bir adım atılmak üzere. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından PKK, silah bırakma sürecine girecek ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar başlayacak. Örgüt, bir ay içinde kendini feshederek, kongre düzenlemeyi planlıyor. Bu kongrenin Süleymaniye ya da Erbil’de toplanması bekleniyor. PKK’nın silah bırakma süreci Türkiye, Irak ve Suriye arasında kurulacak özel bir mekanizma aracılığıyla gerçekleştirilecek. Silahların toplanması için, MİT ve ilgili ülkelerin istihbarat birimleri arasında sürekli bir iletişim sağlanacak. Bu kritik süreç boyunca, silah bırakma ve örgütün feshi tamamlanmadan başka hiçbir gündem maddesi gündeme gelmeyecek.
Terörsüz bir Türkiye için, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından önemli bir adım atılıyor. PKK'nın silah bırakması, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve silahların toplanması süreciyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.
Sabah'ın haberine göre terörsüz Türkiye'nin ikinci aşamasının detayları şöyle:
DEM Parti, terör örgütü ve Avrupa kolu, çağrıya uyacakları mesajını verdi. Sırada bu çağrının gereğinin bütün bileşenler tarafından yerine getirilmesi bulunuyor.
SÜLEYMANİYE ÖNE ÇIKIYOR
Terör örgütü PKK, çağrıya uyacağını açıkladı. PKK'nın kendini feshedeceği sözde kongresinin bir ay içinde toplanması bekleniyor. Kongrenin Süleymaniye ya da Erbil'de toplanması üzerinde duruluyor. Öne çıkan yer olarak da Süleymaniye görünüyor.
Terör örgütü PKK'nın kendini feshedeceği kongreye Irak, Suriye, Avrupa'dan çok sayıda örgüt mensubu katılacak. Kongrenin yapılacağı yerin güvenliği, ilgili ülke yani Irak tarafından sağlanacak. Ancak MİT de sürecin içinde yer alacak. Kongrenin bazı ülke ve istihbarat birimleri tarafından sabote edilmesinin önüne geçmek için gerekli tüm önlemler alınacak.
RANTI BIRAKMAK İSTEMEYEBİLİRLER
Terör örgütü uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından kaynaklanan 40 milyar dolar gibi büyük bir ranta sahip. Terör örgütü mensuplarının bazılarının bu rantı bırakmak istemeyeceği için silah bırakma konusunda direnebileceği değerlendiriliyor. Bu da yakından takip ediliyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI
Silah bırakmadan sonra terör örgütünün sözde yönetici ve teröristlerin durumu gündeme gelecek. İşler yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere iki koldan yürütülecek. Sözde üst düzey yöneticilerin Türkiye'ye girmesine izin verilmeyecek. Suç kaydı bulunmayanlar ile ilgili ise ayrı bir mekanizma kurulacak.
3 ÜLKE ARASINDA ÖZEL MEKANİZMA
Fesihten sonra silahların toplanmasına başlanacak. Silahların toplanması için Irak, Suriye ve Türkiye'de yerler oluşturulması bekleniyor. Irak ve Suriye'deki süreçler ilgili ülkenin gözetiminde devam edecek. Bu noktada MİT ilgili ülkenin istihbaratlarıyla sürekli temas halinde olacak.
Bunun için özel bir mekanizma oluşturulması düşünülüyor. Suriye kanadının elindeki silahların bırakılması özel bir önem taşıyor. ABD tarafından sağlanan silahların bir bölümünün halen ABD üslerinde yer aldığı düşünülüyor. Bu konularda ne yapılabileceği Suriye yönetimi ile özel çalışılacak.
SİLAH BIRAKILMADAN İKİNCİ BİR GÜNDEM OLMAYACAK
Silahların teslim edilmesinden sonra ise üçüncü aşama başlayacak. Meclis zemininde bir komisyon kurulması gibi seçenekler o zaman gündeme gelebilecek. Terör örgütü kendini feshedip silahlar toplanmadan bunlar konuşulmayacak.
Başkan Erdoğan da MYK'da "Şu anda silah bırakma ve fesih dışında ikinci bir gündemimiz yok. Birinci aşama tamamlanmadan en son konuşulacak şeyi en başta konuşmayız" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
- YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2025! Başvurular ne zaman başlayacak?
- Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!
- Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!
- Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzin ve motorin kaç TL oldu?
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü | Emekçi Kadınlar Günü’ne özel en anlamlı mesajlar ve sözler
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor
- Fenerbahçe-Rangers maçı bugün saat kaçta? FB-Rangers mücadelesi hangi kanalda, şifresiz mi?
- ZTK kura çekimi sonuçları 2025 | Hangi takımlar eşleşti? Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi kim?
- Kadınlar Günü MESAJLARI 2025 | Kadınlar için anlamlı, motive edici, kısa ve uzun 8 Mart mesajları...
- Doğum izni artacak mı, kaç ay olacak? Annelik izni son durum ne?