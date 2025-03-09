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Terörsüz Türkiye için yol haritası belli oldu! Teröristler nasıl tasfiye edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 07:29 Güncelleme: 09.03.2025 07:38
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Terörsüz Türkiye için yol haritası belli oldu! Teröristler nasıl tasfiye edilecek?

Türkiye için terörsüz bir geleceğe doğru önemli bir adım atılmak üzere. Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından PKK, silah bırakma sürecine girecek ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar başlayacak. Örgüt, bir ay içinde kendini feshederek, kongre düzenlemeyi planlıyor. Bu kongrenin Süleymaniye ya da Erbil’de toplanması bekleniyor. PKK’nın silah bırakma süreci Türkiye, Irak ve Suriye arasında kurulacak özel bir mekanizma aracılığıyla gerçekleştirilecek. Silahların toplanması için, MİT ve ilgili ülkelerin istihbarat birimleri arasında sürekli bir iletişim sağlanacak. Bu kritik süreç boyunca, silah bırakma ve örgütün feshi tamamlanmadan başka hiçbir gündem maddesi gündeme gelmeyecek.

Terörsüz bir Türkiye için, İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının ardından önemli bir adım atılıyor. PKK'nın silah bırakması, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ve silahların toplanması süreciyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

Terör örgütü, kendini feshetmek için Süleymaniye ya da Erbil'de bir kongre toplayacak. (AA)Terör örgütü, kendini feshetmek için Süleymaniye ya da Erbil'de bir kongre toplayacak. (AA)

Sabah'ın haberine göre terörsüz Türkiye'nin ikinci aşamasının detayları şöyle:

DEM Parti, terör örgütü ve Avrupa kolu, çağrıya uyacakları mesajını verdi. Sırada bu çağrının gereğinin bütün bileşenler tarafından yerine getirilmesi bulunuyor.

Kongre için güvenlik önlemleri Irak tarafından sağlanacak, MİT de süreci yakından izleyecek. (AA)Kongre için güvenlik önlemleri Irak tarafından sağlanacak, MİT de süreci yakından izleyecek. (AA)

SÜLEYMANİYE ÖNE ÇIKIYOR

Terör örgütü PKK, çağrıya uyacağını açıkladı. PKK'nın kendini feshedeceği sözde kongresinin bir ay içinde toplanması bekleniyor. Kongrenin Süleymaniye ya da Erbil'de toplanması üzerinde duruluyor. Öne çıkan yer olarak da Süleymaniye görünüyor.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshedeceği kongreye Irak, Suriye, Avrupa'dan çok sayıda örgüt mensubu katılacak. Kongrenin yapılacağı yerin güvenliği, ilgili ülke yani Irak tarafından sağlanacak. Ancak MİT de sürecin içinde yer alacak. Kongrenin bazı ülke ve istihbarat birimleri tarafından sabote edilmesinin önüne geçmek için gerekli tüm önlemler alınacak.

RANTI BIRAKMAK İSTEMEYEBİLİRLER

Terör örgütü uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından kaynaklanan 40 milyar dolar gibi büyük bir ranta sahip. Terör örgütü mensuplarının bazılarının bu rantı bırakmak istemeyeceği için silah bırakma konusunda direnebileceği değerlendiriliyor. Bu da yakından takip ediliyor.

PKK, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından 40 milyar dolarlık büyük bir rant sağlıyor. (ahaber.com.tr) PKK, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından 40 milyar dolarlık büyük bir rant sağlıyor. (ahaber.com.tr)


TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI

Silah bırakmadan sonra terör örgütünün sözde yönetici ve teröristlerin durumu gündeme gelecek. İşler yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere iki koldan yürütülecek. Sözde üst düzey yöneticilerin Türkiye'ye girmesine izin verilmeyecek. Suç kaydı bulunmayanlar ile ilgili ise ayrı bir mekanizma kurulacak.

Silahlar toplandıktan sonra, üst düzey yöneticiler Türkiye'ye girmeyecek (ahaber.com.tr)Silahlar toplandıktan sonra, üst düzey yöneticiler Türkiye'ye girmeyecek (ahaber.com.tr)

3 ÜLKE ARASINDA ÖZEL MEKANİZMA

Fesihten sonra silahların toplanmasına başlanacak. Silahların toplanması için Irak, Suriye ve Türkiye'de yerler oluşturulması bekleniyor. Irak ve Suriye'deki süreçler ilgili ülkenin gözetiminde devam edecek. Bu noktada MİT ilgili ülkenin istihbaratlarıyla sürekli temas halinde olacak.

Bunun için özel bir mekanizma oluşturulması düşünülüyor. Suriye kanadının elindeki silahların bırakılması özel bir önem taşıyor. ABD tarafından sağlanan silahların bir bölümünün halen ABD üslerinde yer aldığı düşünülüyor. Bu konularda ne yapılabileceği Suriye yönetimi ile özel çalışılacak.

Silahların teslim edilmesinin ardından Meclis'te bir komisyon kurulması gündeme gelebilir. (ahaber.com.tr)Silahların teslim edilmesinin ardından Meclis'te bir komisyon kurulması gündeme gelebilir. (ahaber.com.tr)

SİLAH BIRAKILMADAN İKİNCİ BİR GÜNDEM OLMAYACAK

Silahların teslim edilmesinden sonra ise üçüncü aşama başlayacak. Meclis zemininde bir komisyon kurulması gibi seçenekler o zaman gündeme gelebilecek. Terör örgütü kendini feshedip silahlar toplanmadan bunlar konuşulmayacak.

Başkan Erdoğan da MYK'da "Şu anda silah bırakma ve fesih dışında ikinci bir gündemimiz yok. Birinci aşama tamamlanmadan en son konuşulacak şeyi en başta konuşmayız" demişti.

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