Terörsüz Türkiye için yol haritası belli oldu! Teröristler nasıl tasfiye edilecek?

Kongre için güvenlik önlemleri Irak tarafından sağlanacak, MİT de süreci yakından izleyecek. (AA)

SÜLEYMANİYE ÖNE ÇIKIYOR



Terör örgütü PKK, çağrıya uyacağını açıkladı. PKK'nın kendini feshedeceği sözde kongresinin bir ay içinde toplanması bekleniyor. Kongrenin Süleymaniye ya da Erbil'de toplanması üzerinde duruluyor. Öne çıkan yer olarak da Süleymaniye görünüyor.

Terör örgütü PKK'nın kendini feshedeceği kongreye Irak, Suriye, Avrupa'dan çok sayıda örgüt mensubu katılacak. Kongrenin yapılacağı yerin güvenliği, ilgili ülke yani Irak tarafından sağlanacak. Ancak MİT de sürecin içinde yer alacak. Kongrenin bazı ülke ve istihbarat birimleri tarafından sabote edilmesinin önüne geçmek için gerekli tüm önlemler alınacak.

RANTI BIRAKMAK İSTEMEYEBİLİRLER



Terör örgütü uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından kaynaklanan 40 milyar dolar gibi büyük bir ranta sahip. Terör örgütü mensuplarının bazılarının bu rantı bırakmak istemeyeceği için silah bırakma konusunda direnebileceği değerlendiriliyor. Bu da yakından takip ediliyor.