Emeklinin gözü Kabine'de! Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'de emekli ikramiyesi, Suriye'deki gerilim, Ukrayna'da çözüm arayışı, fahiş fiyat denetimi, başıboş hayvan sorunu gibi birçok konu başlığı ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.
Terörsüz Türkiye adımları, emekli ikramiyesi, Ramazan ayındaki fahiş fiyat denetimleri, dış politikadaki son gelişmeler, başıboş hayvan sorunu Kabine'nin gündeminde olacak. İşte detaylar...
EMEKLİ İKRAMİYESİ MASADA
3 bin TL olan emekli ikramiyesinin Ramazan bayramında yeniden güncellenip güncellemeyeceği de Kabine toplantısında müzakere edilecek başlıklar arasında yer alıyor.
AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre emekli zammı için önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Zam verilsin, ne kadar olacağı konusunda ekonomik dengelere bakıp çalışın" talimatı vermişti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları ile AK Parti'nin ekonomi kurmayları bir toplantı yaptı.
Toplantıda emekliye verilecek bayram ikramiyesi artışı ele alındı. Bakanlar ve AK parti kurmayları 3 bin lira olan ikramiyede artış için 3 alternatif rakam üzerinde durdu. Bu rakamlar 500 lira, 750 lira ve bin lira olarak sıralandı. Üç rakamın etki analizleri de masaya yatırılıp detaylı bir şekilde değerlendirildi.
Emekliye verilen bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor.
2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılacağı bekleniyor.
UKRAYNA'DA ÇÖZÜM ARAYIŞI
Kabine'de Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması ve görüşme ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.
BAŞIBOŞ HAYVAN SORUNU
Belediyelerin ve yerel yönetimlerin başıboş hayvanların toplanması ve bakımı noktasında yerine getirmesi gerektiği bazı yükümlülükler ele alınacak. Hükümet nezdinde atılacak adımlar Kabine'nin gündeminde olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halkbank 2025 emekli promosyon ücreti | Halk Bankası promosyon başvurusu nasıl yapılır?
- Mart ayı dolunayı ne zaman? 2025 Kanlı ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 | 182 puanla farkını ortaya koydu! Türkiye kaçıncı sırada?
- YDS/1 sınav süresi 2025 | YDS saat kaçta başlayıp, bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
- YDS/1 ne zaman, saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı 2025! Başvurular ne zaman başlayacak?
- Emekli banka promosyonları güncellendi! Tutar 25.000 TL’ye çıktı!
- Mukbang akımı nedir, nereden geldi? Eğlenceli mi, tehlikeli mi? Mukbang fenomeninin bilinmeyen gerçekleri!
- Akaryakıtta indirim rüzgarı! Benzin ve motorin kaç TL oldu?
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü | Emekçi Kadınlar Günü’ne özel en anlamlı mesajlar ve sözler
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Güneşe aldanmayın! Soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor