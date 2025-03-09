A Haber bıçak sırtındaki Suriye'de! "Rejim kalıntıları PKK ile iş birliği yaptı" | Şam sokaklarında son durum ne?

DEYRİZOR'DA REJİM ARTIKLARININ LİDERİ TUTUKLANDI!

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in aktardıkları şu şekilde:

Lazkiye'de Tartus'ta çok ciddi çatışmalar yaşandı. Çatışmaların sona erdiği ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı ancak kritik noktalarda çatışma hala devam ediyor. Deyrizor'dan gelen bir haber var.

Deyrizor Valili Kamu Güvenliği Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Valilikteki güvenlik ve hükümet merkezlerini hedef almayı planlayan eski rejim kalıntılarının liderlerinin tutuklandığını ifade etti. Tartus kırsalına ilerlemiş durumda çatışmalar. Ek birlikler o noktaya gönderildi ve oradaki yine ek birlikler tarafından da özel kuvvetler yine buradaki özel birlikler gönderilmişti. Çok sayıda birlik hem Lazkiye'de hem de Tartus'ta görev yapmaya devam ediyor.

Bir taraftan da başkent Şam'a yansıyan herhangi bir çatışma anlamında olumsuz bir olmadığını ifade edelim. Şam'a yakın noktaların da karıştırılmak istendiğini ifade edelim.

Zira Dera ile Şam arasındaki kabloların kopmasının ardından Dera ve Süveyda vilayetlerinde telekomünikasyon ve internet hizmetlerinin kesildiği de açıklandı.

Buradaki yerel kaynaklar İsrail'in Dürzileri kışkırttığını İran'ın ise Hizbullah ve rejim kalıntılarını kullanarak yeni bir iç karışıklık çıkarmaya çalıştıkları ifade ediliyor.