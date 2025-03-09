A Haber bıçak sırtındaki Suriye'de! "Rejim kalıntıları PKK ile iş birliği yaptı" | Şam sokaklarında son durum ne?
Suriye'de devrik Esad rejimi unsurları tarafından 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlenen saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Bu olaylar sonrası bölgede tansiyon yükseldi ve Suriye ordusu tarafından olaya müdahale edilerek devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatıldı. Yaşananların ardından bölgedeki son durum merak ediliyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Şam sokaklarından son durumu aktardı. Geçgel, SMO ve PKK arasında sık sık çatışmaların yaşandığı Deyrizor'da eski rejim kalıntılarının liderlerinin tutuklandığını belirterek 'Burada ortak adım atılıyor' şeklinde yorumlanıyor çünkü Deyrizor'da devrik rejimin liderinin orada ne işi vardı şeklinde yorumlanıyor ve 'PKK ile iş birliği' yaptığı konusunda ifadeler kullanılıyor' dedi.
Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.
ŞARA: KAN DÖKMEK İSTİYORLAR
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti. Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurmuştu.
Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti:
"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda, düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."
A HABER ŞAM SOKAKLARINDA!
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel sıcak noktadan yaşanan gelişmeleri aktardı. Geçgel, SMO ve PKK arasında sık sık çatışmaların yaşandığı Deyrizor'da eski rejim kalıntılarının liderlerinin tutuklandığını belirterek "Burada ortak adım atılıyor" şeklinde yorumlanıyor çünkü Deyrizor'da devrik rejimin liderinin orada ne işi vardı şeklinde yorumlanıyor ve PKK ile iş birliği yaptığı konusunda ifadeler kullanıldığını ifade edelim." dedi.
DEYRİZOR'DA REJİM ARTIKLARININ LİDERİ TUTUKLANDI!
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in aktardıkları şu şekilde:
Lazkiye'de Tartus'ta çok ciddi çatışmalar yaşandı. Çatışmaların sona erdiği ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı ancak kritik noktalarda çatışma hala devam ediyor. Deyrizor'dan gelen bir haber var.
Deyrizor Valili Kamu Güvenliği Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Valilikteki güvenlik ve hükümet merkezlerini hedef almayı planlayan eski rejim kalıntılarının liderlerinin tutuklandığını ifade etti. Tartus kırsalına ilerlemiş durumda çatışmalar. Ek birlikler o noktaya gönderildi ve oradaki yine ek birlikler tarafından da özel kuvvetler yine buradaki özel birlikler gönderilmişti. Çok sayıda birlik hem Lazkiye'de hem de Tartus'ta görev yapmaya devam ediyor.
Bir taraftan da başkent Şam'a yansıyan herhangi bir çatışma anlamında olumsuz bir olmadığını ifade edelim. Şam'a yakın noktaların da karıştırılmak istendiğini ifade edelim.
Zira Dera ile Şam arasındaki kabloların kopmasının ardından Dera ve Süveyda vilayetlerinde telekomünikasyon ve internet hizmetlerinin kesildiği de açıklandı.
Buradaki yerel kaynaklar İsrail'in Dürzileri kışkırttığını İran'ın ise Hizbullah ve rejim kalıntılarını kullanarak yeni bir iç karışıklık çıkarmaya çalıştıkları ifade ediliyor.
MÜHİMMATLAR LE GEÇİRİLDİ
Kırsal alanda tarama faaliyetleri yürütülüyor rejim kalıntılarının tespit edilmesi için. Gün içerisinde de çok sayıda devrik rejime ait tüneller tespit edilerek orada da yüklü miktarda mühimmatlar ele geçirildiğini de ifade edelim.
Son saatlerde ise Tartus kırsalında yaşanan çatışmaların olduğunu ifade etmemiz gerekir. Bu çatışmalar sırasında 700'den fazla can kaybı olduğu ifade ediliyor.
REJİM KALINTILARI PKK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI
Tişrin ekseninde Suriye Milli Ordusu ve PKK arasında da çatışmalar yaşanıyor ancak şu son saatlerde gelen, Deyrizor'dan gelen haber, rejim kalıntısının liderinin Deyrizor'da olması PKK ile ilişkilendirilmiş durumda. Yani "burada ortak adım atılıyor" şeklinde yorumlanıyor çünkü Deyrizor'da devrik rejimin liderinin orada ne işi vardı şeklinde yorumlanıyor ve PKK ile iş birliği yaptığı konusunda ifadeler kullanıldığını ifade edelim.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Çantanızı taşıma şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor
- Mışıl mışıl uykunun sırrı ortaya çıktı! Bu 3 bitkiden birini odanıza koymanız yeterli
- Alanyaspor-Galatasaray maçı bugün saat kaçta? GS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Mevduat faiz oranları güncellendi! 135.000 TL'nin getirisi ne kadar oldu?
- Traş mı, Tıraş mı? TDK Tıraş kelimesi nasıl yazılır?
- Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 9, 10, 11, 12 ve 13 Mart evde bakım maaşı yatan iller
- YDS/1 soru ve cevap anahtarı 2025 | YDS A-B-C-D-E kitapçığı yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?
- Halkbank 2025 emekli promosyon ücreti | Halk Bankası promosyon başvurusu nasıl yapılır?
- Mart ayı dolunayı ne zaman? 2025 Kanlı ay tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi?
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2025 | 182 puanla farkını ortaya koydu! Türkiye kaçıncı sırada?
- YDS/1 sınav süresi 2025 | YDS saat kaçta başlayıp, bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
- Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler