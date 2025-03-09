Bakan Yerlikaya’dan kardeşlik vurgusu: Gazze’yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da "Gazze için El Ele" iftar programına katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde Gazzeli 80 ailenin katılımı ile düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Yerlikaya, "Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbim bu mübarek ayın hürmetine dualarımızı kabul, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu akşam Konya'mızın misafirperverliğiyle, cömertliğiyle, vefasıyla Gazze'den gelen kardeşlerimizle birlikte aynı sofrayı paylaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu sofra, kardeşliğin, bereketin ve dayanışmanın sofrasıdır. Konya; İslam medeniyetinin kadim şehirlerimizden biri, Hazreti Mevlana'nın manevi sancağını taşıyan, aşkın ve irfanın başkentidir. Bugün de Konya, iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırsever insanlarıyla bu güzel geleneğini hamd olsun sürdürüyor. Kardeşlerine sahip çıkıyor, Gazze'den gelen mazlumlara yarenlik ediyor. Ben de bu şehrin bir evladı olarak, Konya'nın bu vakur duruşuyla, bu vefasıyla, bu kardeşlik ahdiyle gurur duyuyorum. Gazzeli mazlumların yanında duran, her bir hemşehrime şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN MESELESİNİ BİR DIŞ POLİTİKA KONUSU OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Gazze halkının her daim yanında olduklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Bizler, tüm insanlığın selametini gözeten, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de medeniyet müktesebatımızın bir gereği olarak hak ve adaletin, mazlumun ve mağdurun sığınağı olmaktan asla geri durmadık, durmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde küresel sistemin adaletsizlikleri karşısında Türkiye, her zaman hakkın ve adaletin savunucusu oldu. Somali'de açlığa mahkum edilenlerin yanında biz vardık. Suriye'de Esad zulmüne uğrayan mazlumların yanında biz vardık. İşgal altındaki Karabağ, bağımsızlıkla taçlanırken de yine biz vardık ve bugün de Filistin'de, Gazze'de bu insanlık dışı soykırımın karşısında dimdik duran yine aziz milletimizdir, Recep Tayyip Erdoğan'dır, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Filistin, bizim ecdadımızın mirasıdır. Kudüs bizim kutsal beldemizdir. Mescid-i Aksa, bizim ilk kıblemiz ve kırmızı çizgimizdir. Biz, Filistin meselesini bir dış politika konusu olarak görmüyoruz. Burası bizim tarihimizdir, inancımızdır, kardeşlik hukukumuzdur" diye konuştu.