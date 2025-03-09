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Başkan Erdoğan Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 17:59
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Başkan Erdoğan Kasım Yağcıoğlu’nun cenazesine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Bir süredir tedavi gören Bereketzade Camii'nin emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybetti.

Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı | Fotoğraf: DHABaşkan Erdoğan, hayatını kaybeden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı | Fotoğraf: DHA

Yağcıoğlu için Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ailesi, yakınları ve öğrencileri katıldı.

Başkan Erdoğan, hayatını kaybeden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı | Fotoğraf: DHABaşkan Erdoğan, hayatını kaybeden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Cami'nde kılınan cenaze namazına katıldı | Fotoğraf: DHA

Kasım Yağcıoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun Alucra'ya gönderildi.

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Başkan Erdoğan Kasım Yağcıoğlu’nun cenazesine katıldı Başkan Erdoğan Kasım Yağcıoğlu’nun cenazesine katıldı Başkan Erdoğan Kasım Yağcıoğlu’nun cenazesine katıldı
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