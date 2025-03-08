Kent uzlaşısı iddianamesinde çarpıcı detay! Hedefleri Türkiye’yi 20 bölgeye ayırmak

Kent Uzlaşısı operasyonunda gözaltına alındılar (AA)

Sabah'ın haberine göre Kent uzlaşısıyla CHP'li belediyelere yerleştirilen isimler, PKK elebaşısı Öcalan'ın talimatıyla KCK sözleşmesinde yer alan örgütlenme modeli ile benzer bir şekilde yatay örgütlenerek, kendini TBMM'ye alternatif bir meclis olarak tanımlayan Halkların Birleşik Devrim Hareketi içinden seçildi.

Tutuklanan isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel ile Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür de bulunurken, iddianamede Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasının Türkiye'nin 20 bölgeye ayrılmasını hedeflediği ve 9 terör örgütünün oluşturduğu bir cephe örgütlenmesi olduğuna yer verildi.