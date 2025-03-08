08 Mart 2025, Cumartesi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.03.2025 09:53
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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum.' ifadesini kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesabından, Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı.

Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum. Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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