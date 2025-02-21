CHP’de ön seçim krizi! Tek aday İmamoğlu’na 17 vekil imza vermedi

(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

116 VEKİL İMZA VERDİ 17 VEKİL VERMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik, CHP'li 116 milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza verdiğini bildirdi. 17 vekil ise İmamoğlu'na onay vermedi.

Günaydın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, CHP'nin bir sonraki genel seçimler için cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik sürecin devam ettiğini belirtti.

Aday belirlenmesi için CHP'li milletvekillerinin imzalarını verdiğini ve Genel Merkez'e bu çerçevede çeşitli başvuruların geldiğini ifade eden Günaydın, "21 Şubat saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra, CHP grubundan 116 milletvekili arkadaşımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır." diye konuştu.

İmza ve başvuru süreçlerinin sona erdiğini aktaran Günaydın, "28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik ön seçim süreci yürütülecektir." dedi.

Elindeki 116 milletvekilinin imzasının yer aldığı zarfı gösteren Günaydın, imzaları CHP Genel Merkezi'ne göndereceğini belirtti.

Bir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin sorusu üzerine Günaydın, "Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok." yanıtını verdi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr arşiv)

ÇİÇEK İMZA TOPLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde aday olmak amacıyla imza topladığını belirtmişti.

(Fotoğraf: AA)

GÖZLER MANSUR YAVAŞ'A ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i kıskaca alarak ön seçimi kabul ettirmesi partide ve kamuoyunda tepkilere de neden olmuştu. Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçimin değil, anketlerin baz alınması gerektiğini savunurken, İmamoğlu'nun tek aday olarak ön seçime katılması gözleri yeniden Yavaş cephesinden gelecek hamleye çevirdi.

İŞTE SEÇİM TARİHİ...

CHP'de partinin yetkili organlarınca alınan karar gereği cumhurbaşkanı aday adaylığı için 20 milletvekilinden imza toplanması gerekiyordu.

Aday adaylığı başvuruları 21 Şubat'ta sona erdi. Parti, ön seçim tarihini ise 23 Mart olarak açıkladı.