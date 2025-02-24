CHP'de "sahte diploma" krizi! Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a "fırsatçı" tepkisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya 'Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?' dedi. Yavaş'ın bu yanıtı sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sert tepki geldi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'na destek vererek 'Gün, fırsatçıların 'Bekleyelim görelim' günü değil' dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya "Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" dedi. Yavaş'ın bu yanıtı sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sert tepki geldi.
"Şaibeli kurultay" iddiaları ile gündemden düşmeyen CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön plana çıkarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu aday adaylığını ilan etti.
İMAMOĞLU'NA "SAHTE DİPLOMA" SORUŞTURMASI
Adaylık tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer alması üzerine "Resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlattı. Savcılık, 26 Şubat günü İmamoğlu'nu savcılığa ifade vermesi için çağrı kağıdı ile davetiye gönderdi.
YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA: BERABER İZLEYELİM
Bu gelişmeler sonrası Mansur Yavaş'ın bir basın mensubunun "sahte diploma" soruşturması ile ilgili yönelttiği soruya verdiği yanıt dikkatlerden kaçmadı. Yavaş, kendisine yöneltilen "Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında Sayın Ekrem İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" şeklinde yanıt verdi.
ÖZCAN'DAN YAVAŞ'A "FIRSATÇI" TEPKİSİ
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden Mansur Yavaş'ı hedef aldı.
Özcan, "fırsatçılıkla" suçladığı Yavaş'ı hedef alarak "Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin en önemli değerlerinden biridir. İktidarın, elindeki tüm güçleri (Yargı ve idari) kullanarak, Sayın İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz. Gün, fırsatçıların "Bekleyelim görelim" günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür." dedi.