CHP'de "sahte diploma" krizi! Tanju Özcan'dan Mansur Yavaş'a "fırsatçı" tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan sahte diploma soruşturması sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya "Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?" dedi. Yavaş'ın bu yanıtı sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan sert tepki geldi.

"Şaibeli kurultay" iddiaları ile gündemden düşmeyen CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön plana çıkarken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu aday adaylığını ilan etti.