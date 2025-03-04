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Halk TV'de yayınlanan izinsiz ses kaydı davasında 5 gazeteciye beraat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 15:24 Güncelleme: 04.03.2025 15:49
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Halk TV’de yayınlanan izinsiz ses kaydı davasında 5 gazeteciye beraat

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hedef aldığı bilirkişinin ses kaydını izinsiz bir şekilde alarak Halk TV'de yayınlayan ve bilirkişiyi hedef gösterdikleri iddiasıyla yargılanan Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için savcılık mütalaasını açıkladı. 5 gazeteci beraat etti.

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin hakim karşına çıkan sanıkların davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'u 6'şar yıldan 14'er yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, Suat Toktaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

BİLİRKİŞİ DAVASINDA 5 GAZETECİYE BERAAT

HALK TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SUAT TOKTAŞ TAHLİYE

Davada karar çıktı. Tutuklu bulunan gazeteci Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verildi.

5 GAZETECİYE BERAAT KARARI

Ayrıca Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için beraat kararı verildi.

Halk TVdeki yasa dışı ses kaydında istenen cezalarHalk TVdeki yasa dışı ses kaydında istenen cezalar HALK TV'DEKİ YASA DIŞI SES KAYDINDA İSTENEN CEZALAR

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