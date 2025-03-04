Halk TV’de yayınlanan izinsiz ses kaydı davasında 5 gazeteciye beraat

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesi iddiasına ilişkin hakim karşına çıkan sanıkların davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'u 6'şar yıldan 14'er yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, Suat Toktaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi.

HALK TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SUAT TOKTAŞ TAHLİYE

Davada karar çıktı. Tutuklu bulunan gazeteci Suat Toktaş hakkında tahliye kararı verildi.

5 GAZETECİYE BERAAT KARARI

Ayrıca Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için beraat kararı verildi.