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Savunma ve havacılık sanayiinde rekor ihracat

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 14:28
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Savunma ve havacılık sanayiinde rekor ihracat

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 Şubat ayında savunma ve havacılık ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış göstererek, 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık sanayimizden rekor ihracat artışı. 2025 Şubat ayında savunma ve havacılık ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44'lük artış göstererek 300 milyon dolardan 434 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 2 ayındaki toplam ihracatımız ise yüzde 29,6 artışla 816 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin savunma sanayii, küresel pazarda daha güçlü bir konuma yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün X paylaşımıSavunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün X paylaşımı

"KALICI BİR ARTIŞ TRENDİ YAKALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Katma değerli ürünlerde sürdürülebilir artış hedeflediklerini aktaran Görgün, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak yüksek teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek ürünlerimizin ihracatında kalıcı bir artış trendi yakalamayı hedefliyoruz. Başkanlığımızın yürüttüğü kesintisiz uluslararası iş birliği faaliyetleri ile şirketlerimizin maliyet etkin-yüksek teknoloji çözümleri sayesinde sektörümüz belli bir bölgeye değil, dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki dönemde hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'lerimizi destekleyen, ihracat yapan firma sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilir bir güç haline getiren uluslararası faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda emeği geçen başkanlığımız personelini, şirketlerimizi, KOBİ'lerimizi, mühendislerimizi ve sektör paydaşlarımızı tebrik ediyorum! Savunma sanayimiz yükselmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

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Savunma ve havacılık sanayiinde rekor ihracat Savunma ve havacılık sanayiinde rekor ihracat Savunma ve havacılık sanayiinde rekor ihracat
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