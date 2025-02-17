Halk TV'de yayınlanan yasa dışı ses kaydında istenen cezalar belli oldu
Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve izinsiz ses kaydı iddialarıyla haklarında soruşturma yürütülen Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için iddianame hazırlandı. Halk TV'de yayınlanan ses kaydı hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.
Halk TV'ye yönelik "bilirkişiyi etkileme teşebbüsü" ve "izinsiz ses kaydı" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında CHP yandaşı gazeteciler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için iddianame hazırlandı.
KİME KAÇ YIL İSTENİYOR?
Buna göre, Halk TV çalışanı Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz'a "Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kayıt Etmek, Yargı Görevini Yapanı Etkileme, Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması" suçlamasıyla 6 yıldan 14 yıla, soruşturma kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'e, "Kayda alınan konuşmaların basın, yayın yoluyla yayınlanması, Yargı Görevini Yapanı Etkileme" suçlamasıyla 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.