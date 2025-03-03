Başkan Erdoğan’dan İsrail’e net mesaj: Ateşle oynuyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçiler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İslam düşmanlığı, küresel çatışmalar ve ticaret savaşları uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Askeri ve siyasi patlamalar olabilir. Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlama vakti çoktan gelmiştir. Savaşları iyici derinleşen ekonomik sıkıntılar ile hala birçok ülkede devam ediyor.

"UKRAYNA'DA KRİZE ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇALIŞTIK"

Ukrayna'nın egemenliğine desteğimiz sürüyor.

KİRLİ VE KANLI PLANLARA ENGEL OLACAĞIZ

Bölgemizin yeni haritalar üzerine parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Pusuda bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDE TERÖRE YER YOK

Türkiye olarak güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağından yok etmenin kudretini fazlasıyla sahibiz.

"İSRAİL ATEŞLE OYNUYOR"

İsrail bölgede istikrarsızlık üreterek kendi güvenliğini sağlayamaz. Bağımsız Filistin Devleti kurulmadan İsrail aradığı huzura kavuşamayacaktır. Bölgemizin yeni haritalar üzerine parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Pusuda bekleyenlere fırsat vermeyeceğiz.

TÜRKİYESİZ AVRUPA GÜVENLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZ

Avrupa Birliği'nde üyelik sürecimiz stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın varlığı sürmesi zorlaşıyor.