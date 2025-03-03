03 Mart 2025, Pazartesi
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Kastamonu'da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişiye adli işlem

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 17:44
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Kastamonu’da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişiye adli işlem

Kastamonu’nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Olayla ilgili 5 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Yapılan kontroller sırasında bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, masa üzerindeki bir miktar paraya el koydu.

Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, işletme sahibi hakkında da yasal süreç başlatıldı.

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Kastamonu’da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişiye adli işlem Kastamonu’da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişiye adli işlem Kastamonu’da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişiye adli işlem

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