Kastamonu’da kahvehaneye kumar baskını: 5 kişiye adli işlem

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Yapılan kontroller sırasında bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, masa üzerindeki bir miktar paraya el koydu.

Kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi hakkında idari işlem uygulanırken, işletme sahibi hakkında da yasal süreç başlatıldı.