MHP lideri Bahçeli'den Selahattin Demirtaş'a telefon! Görüşmenin şifreleri A Haber'de
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli’nin, açıklamalarından ötürü Demirtaş’a teşekkür ettiği ifade edildi. Kritik görüşmenin şifreleri A Haber'de aktarıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
A Haber muhabiri Murat Sekban görüşmeye ilişkin detayları aktardı:
Bu sürece geliş yolunda fitili ateşleyen MHP lideri Bahçeli olmuştu. "Terörsüz Türkiye için terörü lağvettiğini" açıklasın demişti.
MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı'dan gelen çağrının ardından Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede de yine "Terörsüz Türkiye" hedefi ele alındı.
Gazeteci Ekrem Kızıltaş A Haber'de görüşmeye ilişkin önemli detaylar aktardı:
Sadece Türkiye'de değil, son zamanda bölgemizde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kalp kapakçılığı ameliyatı geçiren Bahçeli, sağlık durumuyla alakalı birtakım şom ağızlıların çeşitli saçma sapan açıklamalarda bulundukları dönemde kendisiyle alakalı sağlık dileğinde bulunan Demirtaş'ı telefonla aradı. Hem nezaket için teşekkür etmesi hem de son dönemdeki gelişmeler özelinde konuşmaları "güzel" gelişmeler olarak söylenebilir.
"Terörsüz Türkiye" anlayışının ciddi şekilde geliştiğini görüyoruz. Bahçeli'nin beklenmedik temaslar kurmasıyla "barış, kardeşlik" hedeflerinde ilerleniyor. Telefon görüşmesi son derece dikkat çekici ve sevindirici.
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