MHP lideri Bahçeli’den Selahattin Demirtaş’a telefon! Görüşmenin şifreleri A Haber’de

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Gazeteci Ekrem Kızıltaş A Haber'de görüşmeye ilişkin önemli detaylar aktardı:

Sadece Türkiye'de değil, son zamanda bölgemizde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kalp kapakçılığı ameliyatı geçiren Bahçeli, sağlık durumuyla alakalı birtakım şom ağızlıların çeşitli saçma sapan açıklamalarda bulundukları dönemde kendisiyle alakalı sağlık dileğinde bulunan Demirtaş'ı telefonla aradı. Hem nezaket için teşekkür etmesi hem de son dönemdeki gelişmeler özelinde konuşmaları "güzel" gelişmeler olarak söylenebilir.

"Terörsüz Türkiye" anlayışının ciddi şekilde geliştiğini görüyoruz. Bahçeli'nin beklenmedik temaslar kurmasıyla "barış, kardeşlik" hedeflerinde ilerleniyor. Telefon görüşmesi son derece dikkat çekici ve sevindirici.