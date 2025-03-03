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Sahte içki can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 81'e çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 14:02 Güncelleme: 03.03.2025 14:23
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Sahte içki can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 81’e çıktı

Ankara'da sahte içkiden kaynaklı can kaybı 81'e ulaştı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 36’a yükseldi. 41 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

81 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Sahte içki can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 81’e çıktı Sahte içki can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 81’e çıktı Sahte içki can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 81’e çıktı

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