Sahte içki can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 81'e çıktı
Ankara'da sahte içkiden kaynaklı can kaybı 81'e ulaştı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 36’a yükseldi. 41 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.
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