Başkan Erdoğan’dan Ramazan mesajı

Başkan Erdoğan: Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun