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Başkan Erdoğan'dan Ramazan mesajı

Giriş: 28.02.2025 21:38
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Başkan Erdoğan’dan Ramazan mesajı

Başkan Erdoğan: Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.

Başkan Erdoğan: Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum.

Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun

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Başkan Erdoğan’dan Ramazan mesajı Başkan Erdoğan’dan Ramazan mesajı Başkan Erdoğan’dan Ramazan mesajı

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