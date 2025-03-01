Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yedi ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla büyükelçilere atamalar yapıldı.
Buna göre; Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Kemal Ökem, Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Murat Başçeri, Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Büyükelçiliğine Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Oya Yazar atandı.
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