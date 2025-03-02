TBMM yeni haftada önemli düzenlemeleri görüşecek: Siber Güvenlik ve İklim Kanunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun bir mesaiye devam edecek. Gündemde, Siber Güvenlik Başkanlığı'na dair kanun teklifi ve İklim Kanunu teklifi bulunuyor.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI GELİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı'nın hukuki altyapısını oluşturan AK Parti tarafından hazırlanan 21 maddelik kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Teklifte, Başkanlık'ın yapısı, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları detaylandırılacak.

20 MİLYON TL'YE KADAR CEZA YOLDA

Ayrıca, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu teklifi de Genel Kurul'a taşınacak. Teklif, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik somut adımlar atılmasını hedefliyor ve Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi için gerekli düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenlemelere uymayan şirketlere 20 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesileceği belirtiliyor.

TBMM'de önümüzdeki hafta önemli konular ele alınacak (AA)

SUNUMLAR YAPILACAK

Meclis, aynı zamanda Kartalkaya'daki yangın faciasını da gündemine alacak. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili komisyon toplantısı yapılacak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri dinlenecek. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği temsilcileri de komisyonda sunum yapacak.

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda, akademisyenler ve hukukçular görüş bildirirken, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda ise RTÜK ve BTK yetkilileri sunum yapacak.