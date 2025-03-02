02 Mart 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri CHP'de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın

CHP'de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 13:49 Güncelleme: 02.03.2025 13:57
ABONE OL
CHP’de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın

CHP'de yeni bir skandal daha gündeme geldi. Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A., hakkında 'zincirleme şantaj' suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Savcılığa verdiği ifadede evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul eden ilçe başkanının, Şengül A. isimli kadını tehdit ettiği iddia edildi. İddianameye göre, Mehmet Vural A., kadına 'Her paylaşımına çıplak fotoğrafını atacağım. Bak bakalım seni ünlü yapıyor muyum?' şeklinde mesajlar gönderdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlaksızlık zirve yaptı. Daha önce kamuoyuna yansıyan yasak aşk, taciz, istismar ve şantaj skandallarına bir yenisi daha eklendi.

ÖZEL GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLARLA TEHDİT ETTİ

CHP Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A.'nın yasak ilişki yaşadığı Şengül A.'yı özel görüntü ve fotoğraflarıyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Şengül A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP’de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın

YASAK İLİŞKİYİ KABUL ETTİ

CHP'li Mehmet Vural A., savcılıktaki ilk ifadesinde ilişkiyi ve suçlamaları reddetti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında BTK'dan istenen telefon kayıtlarında taraflar arasında iletişim olduğunun belirlenmesi üzerine Mehmet Vural A. ilişkileri olduğunu kabul etti, tehdit ve şantaj suçlamasını reddetti.

"HER PAYLAŞIMINA ÇIPLAK RESMİNİ ATACAĞIM"

İddianamede; Mehmet Vural A.'nın Şengül A.'ya üzeri karalanmış bir fotoğraf paylaşımı göndererek, 'Her paylaşımına çıplak resmini atacağım. Çocukların ölüsünü görmek uğruna yemin ettim, hadi bir dene' yazdığının belirlendiği kaydedildi.

CHP’de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın

"MEŞHUR OLACAKSIN"

Mehmet Vural A.'nın ayrıca, "Bak bakalım porno yıldızı yapıyor muyum, meşhur olacaksın, şımarıklığının bedelini en ağırı ile ödeyeceksin. Seni rezil etmezsem adam değilim', 'Ben erkeğim, sen kadınsın. Bak bakalım insan içine çıkabilecek misin hodri meydan" ifadeleri de iddianamede yer aldı.

CHP’de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın

ZİNCİRLEME ŞANTAJ SUÇUNDAN 5 YIL 3 AY HAPİS

Mehmet Vural A. hakkında 'Zincirleme şantaj' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen iddianame Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mehmet Vural A.'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın CHP’de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın CHP’de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör