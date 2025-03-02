CHP’de rezalet bitmiyor: İlçe başkanından şantaj skandalı: Meşhur olacaksın

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ahlaksızlık zirve yaptı. Daha önce kamuoyuna yansıyan yasak aşk, taciz, istismar ve şantaj skandallarına bir yenisi daha eklendi.

ÖZEL GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLARLA TEHDİT ETTİ

CHP Antalya Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural A.'nın yasak ilişki yaşadığı Şengül A.'yı özel görüntü ve fotoğraflarıyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Şengül A., kendisine gönderdiği tehdit ve hakaret içerikli mesajları delil gösterip Mehmet Vural A. hakkında suç duyurusunda bulundu.