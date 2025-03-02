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PKK'nın silahlı kanadı HPG'den ateşkes kararı geldi: Tüm gruplara uyma çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 10:42 Güncelleme: 02.03.2025 10:53
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PKK’nın silahlı kanadı HPG’den ateşkes kararı geldi: Tüm gruplara uyma çağrısı

Abdullah Öcalan'ın 'PKK kendini feshetsin ve tüm gruplar silah bıraksın' şeklindeki çağrısının ardından PKK, bir 'ateşkes' ilan etti. PKK'nın silahlı kanadı HPG de 'Tüm güçlerimize duyurulur' başlıklı bir yazılı açıklama yayımladı. İmralı'dan gelen çağrı ve PKK'nın 'ateşkes' kararına bağlı kalacaklarını bildiren HPG, 'Ateşkes kararı tüm güçlerimiz için geçerlidir. Bu karara büyük bir titizlikle uyulmalı ve hiçbir sapma olmamalıdır' şeklinde bir duyuru yaptı.

PKK ve bölgede bulunan diğer terör örgütleri için dönüm noktası yaşanıyor.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, İmralı'da kendi el yazısıyla bir mektup yazdı. Bu mektubunda, "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayarak kendisini feshetmelidir" çağrısında bulundu.

PKK’nın silahlı kanadı HPG’den ateşkes kararı geldi: Tüm gruplara uyma çağrısı

"PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"

Öcalan, PKK ve türevlerinin "federasyon" ve "özerklik" taleplerine de net bir şekilde karşı çıkarak, "Aşırı milliyetçi yönelimlerin kaçınılmaz sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültürel temelli çözümler, tarihsel toplum sosyolojisi açısından geçerliliğe sahip değildir" dedi.

Bu açıklamalar, "teröristan" hayali kuran terör baronları üzerinde şok etkisi yaratırken, Öcalan'ın "PKK kendisini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın" çağrısının ardından terör örgütünden de bir yanıt geldi.

PKK’nın silahlı kanadı HPG’den ateşkes kararı geldi: Tüm gruplara uyma çağrısı

PKK'DAN ATEŞKES KARARI

PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Dün PKK'nın aldığı "ateşkes" kararı sonrası bugün HPG de aynı adımı attı.

HPG'DEN "ATEŞKES" BİLDİRİSİ

Takvim.com.tr'nin haberine göre PKK'nın sözde Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı adı altında faaliyet yürüten kolu olan HPG "tüm güçlerimize duyurulur" başlıklı bir yazılı açıklama yayımladı.

İmralı'dan gelen çağrı ve PKK'nın "ateşkes" kararına uyacaklarını duyuran HPG "PKK'nın 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere almış olduğu ateşkes kararı, tüm güçlerimiz için geçerlidir. Ateşkes kararına büyük bir titizlikle riayet edilmeli ve bu karara tam uyulmalı" duyurusu yaptı.

PKK’nın silahlı kanadı HPG’den ateşkes kararı geldi: Tüm gruplara uyma çağrısı

"TÜM YAPILAR İÇİN GEÇERLİ, HERKES UYMALI"

Bahse konu açıklamada YPS, MAK gibi oluşumların da ateşkese uyması gerektiği ve belirtilerek şöyle denildi:

Özellikle bu karar ana güçlerimizin yanında, özel görevli fedai timler ve bütün otonom birimler, YPS, MAK vb. öz savunma birimleri gibi tüm yapılar için geçerlidir ve herkes buna uymalıdır.

Bütün HPG ve ona bağlı birimlerin duyarlı ve sorumlu davranmaları temel bir görevdir. Bütün yoldaşların bu karara sorumlu yaklaşacaklarına inancımız tamdır.

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