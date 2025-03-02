PKK’nın silahlı kanadı HPG’den ateşkes kararı geldi: Tüm gruplara uyma çağrısı

"PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"

Öcalan, PKK ve türevlerinin "federasyon" ve "özerklik" taleplerine de net bir şekilde karşı çıkarak, "Aşırı milliyetçi yönelimlerin kaçınılmaz sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültürel temelli çözümler, tarihsel toplum sosyolojisi açısından geçerliliğe sahip değildir" dedi.

Bu açıklamalar, "teröristan" hayali kuran terör baronları üzerinde şok etkisi yaratırken, Öcalan'ın "PKK kendisini feshetsin, tüm gruplar silah bıraksın" çağrısının ardından terör örgütünden de bir yanıt geldi.