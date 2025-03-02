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Çorum'da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 17:05 Güncelleme: 02.03.2025 17:10
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Çorum’da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

G.K. idaresindeki otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü ile yanındaki A.K. ve K.K. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Çorum’da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı Çorum’da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı Çorum’da otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

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