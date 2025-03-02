Devlet depremzedelere verdiği sözü tuttu: Hayalini çizdiğim o evde oturuyorum

Ceyhan'da tüm TOKİ konutları tamamlandı (ahaber.com.tr)

KAĞIDA ÇİZDİĞİ EV GERÇEK OLDU

Görüntülerde yer alan depremzede Ceylan Gök hayal ettiği eve kavuşma hikayesini şöyle anlattı: Benim yıllar önce yazdığım bir kağıt var, hala bende durur. O kağıda üç artı bir, kileri olan bir ev yazıyorum. Güney cepheli olsun diyorum. Şu anda o evde oturuyorum şükürler olsun. Normal şartlarda imkansız bir şeyi başardılar. Depremin senesi dolmadan evin anahtarını aldım. Burası tamamen hayal ettiğim gibi…

"İNANCIMIZI BOŞA ÇIKARMADILAR"

Mukteber Yaltır ise bir yıl dolmadan konutlarına yerleştiklerini ifade etti: Devlet, eve taşınana kadar 1 yıl kiralarımızı ödedi. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun. Sıcacık evim. Çevremiz de çok güzel. Parklarımız, çocukların oyun alanı çok güzel yapıldı. Yalnızca konutu yapıp bırakmadılar. Çevre düzenlememizi yaptılar, yeşillikler ektiler; çamlar, çiçekler... Her şey tam yapıldı. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, tabi ki sözünde de durdu. İnancımızı boşa çıkarmadılar.