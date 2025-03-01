Zorlu Holding’in İslamofobik CEO’sundan skandal! Ramazan tebriğine akılalmaz tepki: Dinden bağımsız bir duruşumuz var | Noel afişleri ortaya çıktı

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Bunun üzerine Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına akla ziyan bir şekilde tepki gösterdi.

"ŞİRKET OLARAK DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"

Cem Köksal ise Ergün Güler'in yaptığı paylaşımına şu skandal ifadelerle yanıt verdi: "Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz.

Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum." ifadeleri ile yanıt verdi.