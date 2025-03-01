Zorlu Holding'in İslamofobik CEO'sundan skandal! Ramazan tebriğine akılalmaz tepki: Dinden bağımsız bir duruşumuz var | Noel afişleri ortaya çıktı
Türkiye, rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayına giriş yaptı. 11 Ayın Sultanı dünyada bile sevinçle karşılanırken Zorlu Holding CEO'sundan bir skandal gündeme bomba gibi düştü. Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan tebriği paylaşımına, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'dan tepki çeken bir yanıt geldi. Köksal, 'Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yok. Dinden bağımsız bir duruşumuz var.' şeklinde akılalmaz ifadeler kullandı. Öte yandan, VESTEL'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamasına ilişkin yaptıkları reklam afişleri ortaya çıkarken Ramazan geldiğinde nefret kusması dikkatlerden kaçmadı.
Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Ramazan bugün itibariye başladı.
11 Ayın Sultanı Müslümanlar tarafından heyecanla beklenirken Zorlu Holding CEO'sundan bir skandal patlak verdi.
Vestel CEO'su Ergün Güler, bir tebrik mesajı paylaşarak Ramazan ayını kutladı.
RAMAZAN TEBRİĞİ YAYIMLADI! TEPKİ ALDI
Ergün Güler Ramazan tebriği mesajında, "Değerli Ailem: Yaşamımıza birlik, beraberlik ve dostluk ile birlikte hoşgörü getiren Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan ilişkilerini güçlendiren ve umutları canlandıran bu güzel ayın ülkemize, dünyaya ve Vestel ailesinin siz değerli üyelerine barış, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hz. Mevlana'nın, Mesnevide dediği gibi: "Ramazan Allah tarafından, bereket, hizmet ve yaradana yakınlaşma ayı olarak bahş edilmiş bir aydır. Aynı zamanda Allah'ın insanın kendi nefsini terbiye edişinden dolayı ona eğildiği. ona mükafat verdiği tenezzül ettiği aydır." Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum. Sevgi ve Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.
Bunun üzerine Vestel şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal ise, Güler'in paylaşımına akla ziyan bir şekilde tepki gösterdi.
"ŞİRKET OLARAK DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"
Cem Köksal ise Ergün Güler'in yaptığı paylaşımına şu skandal ifadelerle yanıt verdi: "Ergün, Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamanız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz.
Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiç bir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum." ifadeleri ile yanıt verdi.
Öte yandan, VESTEL'in Noel ve Cadılar Bayramı kutlamasına ilişkin yaptıkları reklam afişleri ortaya çıktı.
Görsellerde yılbaşı ağacı, Noel için kurulan masa ve Cadılar Bayramına ait kutlama görselleri yer aldı.
Vestel'in Ramazan geldiğinde bu şekilde nefret kusması dikkatlerden kaçmadı.
RAMAZAN DÜNYADA BÖYLE KARŞILANDI
Öte yandan Ramazan ayı dünyada bile sevinç ile karşılanırken Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın akıl dışı yanıtı aradaki çelişkiyi gözler önüne serildi.
Lonra'da Piccadilly Circus Kavşağı'ndan Leicester Meydanı'na uzanan Coventry Caddesi, üçüncü kez ramazan ayı için süslendi.
Aziz Foundation adlı vakıf ile Londra Belediyesi işbirliğiyle süslenen caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.
Caddede ramazan ışıklandırmaları yakılmadan önce Londralı çocuklar kandillerle ramazan geçit töreni yaptı. Geçit, okullarda düzenlenen "Ramazan Kandilleri" projesi kapsamında gerçekleştirildi.
Ramazan aydınlatmalarının açılış düğmesine ise Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bastı. Khan burada yaptığı konuşmada, Londra'nın çeşitliliklere gösterdiği saygıyla, nefretin her türlüsüne karşı durduğu gibi umut ışığını da temsil ettiğini anlattı.
Londra'nın Batı ülkelerinde ramazan süslemelerinin yapıldığı ilk kent olduğunu hatırlatan Khan, "İslamofobi, antisemitizm ve nefretin her türlüsünün panzehiri bu ışıklardır." dedi.
"FC BAYERN TARAFTARLARINA RAMAZAN BAYRAMI KUTLU OLSUN!"
lmanya'nın en başarılı kulübü olan FC Bayern ise yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında kutlama yapan tüm FC Bayern taraftarlarına Ramazan Bayramı kutlu olsun!" ifadeleriyle Müslümanların Ramazan'ını kutlaması gözlerden kaçmadı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.
İşte o tepkiler:
"DİNDEN BAĞIMSIZ BİR DURUŞUMUZ VAR"
İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla Müslümanların oruç açması için hurma paketledi Vestel Ceo Ergün Güler'in Ramazan tebriğine şirketin bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal tüm şirket çalışanlarının göreceği şekilde mesajı: Dinden bağımsız bir duruşumuz var
"ALTIN ÇAĞINIZ SONA ERMEK ÜZERE"
Yerli! Bir marka Müslümanın evinde olması nasıl utanç kaynağına dönüşürün resmini çizen Cem KÖKSAL efendi ve sessizliğini koruyan
zorlu holding. Müslüman mahallesinde ki altın çağınız sona ermek üzere.
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