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TÜGVA'dan 28 Şubat paneli! Dr. Esra Albayrak o dönem yaşadıklarını anlattı: Türkiye asla eski Türkiye değil

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 16:52 Güncelleme: 28.02.2025 17:02
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TÜGVA’dan 28 Şubat paneli! Dr. Esra Albayrak o dönem yaşadıklarını anlattı: Türkiye asla eski Türkiye değil

28 Şubat Postmodern Darbe'nin üzerinden 28 yıl geçti. Türkiye Gençlik Vakfı da 28 Şubat'ı unutmamak ve ve yaşananları tekrar hatırlatmak için 'Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli' isimli bir program düzenledi. Program kapsamında konuşan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, 'Biz o günlerde başörtümüzle ilgili her gün tacize maruz kalırdık.' dedi.

Türkiye, 28 Şubat Postmodern Darbe'nin üzerinden 28 yıl geçse de o günlerde yaşananları hiç unutmadı. Türkiye Gençlik Vakfı da 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle bir program düzenledi. "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" adı verilen programa NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da katıldı. Albayrak, 28 Şubat sürecinde yaşadıkları ayrımcılıkları ve baskıları anlatırken, "Biz o günlerde başörtümüzle ilgili her gün tacize maruz kalırdık." ifadelerini kullandı.

ESRA ALBAYRAK 28 ŞUBAT SÜRECİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" düzenlendi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen panelde 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve 28 Şubat sonrası Türkiye'de demokrasinin hızlı ilerleyişi ele alındı.

TÜGVA'nın düzenlediği 28 Şubat Paneli'ne TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü Tuba Arslan konuk oldu. (A Haber arşiv)TÜGVA'nın düzenlediği 28 Şubat Paneli'ne TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü Tuba Arslan konuk oldu. (A Haber arşiv)

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ve TÜGVA Kadın Aile Koordinatörü Tuba Arslan'ın konuk olduğu panelde, başlangıç konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Akabinde ise 28 Şubat sürecini anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Panelde 28 Şubat süreciyle ilgili o dönem yaşananların sergilendiği bir de fotoğraf sergisi yer aldı. (A Haber arşiv)Panelde 28 Şubat süreciyle ilgili o dönem yaşananların sergilendiği bir de fotoğraf sergisi yer aldı. (A Haber arşiv)

Tarihe "kara bir leke" olarak geçen ve toplumda derin yaralar açan 28 Şubat sürecinden en çok, eğitim öğretim hakları ellerinden alınan başörtülü öğrenciler etkilenmişti. Bu konuya da değinen TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, zulüm yıllarının artık geride kaldığını, başörtüsüyle devlet memuru olunabildiğini, üniversitelere girilebildiğini söyledi. Konuşmasına devam eden Beşinci, "Artık eski Türkiye yok, ülkemizde herkes hür şekilde dinini ve dininin emrettiklerini yerine getirebiliyor. Bin yıl sürecek dediler on yıl bile sürmedi. O karanlık günler artık geride kaldı. O günler geride kaldı kalmasına ama biz hâlâ hatırlıyoruz ve hatırlamaya devam edeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

UN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı. (AA)UN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, 28 Şubat sürecinde yaşadıklarını anlattı. (AA)

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak ise "Belki de şu an burada bulunan birçok genç arkadaşım bu süreçleri yaşamadı. Olması gereken bu özgürlüğün içerisine doğdu ya da belki o yıllarda henüz çocuktu. Ülkemizin demokrasi düzeyi şu anda çok ileride. Özellikle üniversite kapıları yüzlerine kapanan ve adeta ikinci sınıf muamelesi gören başörtülü öğrenciler şu anda üniversitelerde özgür bir şekilde öğrenim görebiliyor. Fakat unutmamalıyız ki Türkiye asla eski Türkiye değil. Bunun kıymetini bilmeniz ve kendinizi daha fazla geliştirmeniz gerekir." dedi.

Panelin sonunda ʺEl Ele Özgürlük Zinciriʺ eylemi gerçekleştirildi. (A Haber arşiv)Panelin sonunda ʺEl Ele Özgürlük Zinciriʺ eylemi gerçekleştirildi. (A Haber arşiv)

Panel sonunda 28 Şubat sürecinin her yıl dönümünde birçok şehirde gerçekleştirilen "El Ele Özgürlük Zinciri" eylemi gerçekleştirildi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine çıkan konuklar, toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla el ele vererek "hilal" şekli oluşturdu.

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TÜGVA’dan 28 Şubat paneli! Dr. Esra Albayrak o dönem yaşadıklarını anlattı: Türkiye asla eski Türkiye değil TÜGVA’dan 28 Şubat paneli! Dr. Esra Albayrak o dönem yaşadıklarını anlattı: Türkiye asla eski Türkiye değil TÜGVA’dan 28 Şubat paneli! Dr. Esra Albayrak o dönem yaşadıklarını anlattı: Türkiye asla eski Türkiye değil
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