TÜGVA’dan 28 Şubat paneli! Dr. Esra Albayrak o dönem yaşadıklarını anlattı: Türkiye asla eski Türkiye değil

Türkiye, 28 Şubat Postmodern Darbe'nin üzerinden 28 yıl geçse de o günlerde yaşananları hiç unutmadı. Türkiye Gençlik Vakfı da 28 Şubat'ın yıl dönümü nedeniyle bir program düzenledi. "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" adı verilen programa NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak da katıldı. Albayrak, 28 Şubat sürecinde yaşadıkları ayrımcılıkları ve baskıları anlatırken, "Biz o günlerde başörtümüzle ilgili her gün tacize maruz kalırdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından "Türkiye'nin Demokrasi Süreci ve 28 Şubat Paneli" düzenlendi. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen panelde 28 Şubat sürecinde yaşananlar ve 28 Şubat sonrası Türkiye'de demokrasinin hızlı ilerleyişi ele alındı.