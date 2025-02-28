Başkan Erdoğan, Kuzey Makedonya Başbakanı Mickoski’yi kabul etti

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

İki liderin görüşme sonrasında çalışma yemeğine katılması, ardından ortak siyasi bildiriye imza atması ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.