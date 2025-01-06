CHP'li Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne "rüşvet" soruşturması!
CHP'li Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkındaki rüşvet iddiaları sonrası harekete geçildi. CHP'li belediyenin özel kalem müdürüne ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkındaki rüşvet iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı.
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA İDDİASI
Başsavcılık, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.
RESEN SORUŞTURMA
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin esen soruşturma açtı.