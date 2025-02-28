28 Şubat 2025, Cuma
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Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Başkan Erdoğan'a doğum günü telefonu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 22:29
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Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Başkan Erdoğan’a doğum günü telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmede, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmede, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Başkan Erdoğan’a doğum günü telefonu! Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Başkan Erdoğan’a doğum günü telefonu! Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Başkan Erdoğan’a doğum günü telefonu!
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