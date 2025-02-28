Terörsüz Türkiye zamanı! Çelik’ten önemli açıklamalar: Kürt sorunu Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çözüldü

İmralı'nın silah bırakma çağrısını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu sürecin nasıl evrileceği takip edilecek, PKK'nın tüm unsurları tasfiye edilmeli, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı" ifadelerine yer verdi.

Çelik'in açıklamasından satırbaşları:

Gazze'nin ve Gazze halkının Ramazan'ını tebrik ediyoruz. El kalbi sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün siyasi tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 28 Şubat'ın yıl dönümü. Hafızamızı tazeliyoruz ve milletin değerlerine karşı olan her türlü girişimi tarihin çöplüğüne gitmesini diliyoruz. Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz. Bu belge cumhurbaşkanımızın başbakan olarak imzasını taşıyor. 28 Şubat'ı hayata geçiren, kurum kuruluşlar tarafından yürürlüğe konulanları bu imza ile bertaraf etmiştir. Bu imza milletin demokrasi mücadelesinin mührü aynı zamanda.

KÜRT SORUNU CUMHURBAŞKANIMIZIN BU İRADESİ SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ

Dünden itibaren gündemdeki konu PKK'nın silah bırakması, feshi ve lağvedilmesi ile ilgili gündem. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemden itibaren milletimizin yasakların kalkması, vesayet tuzaklarının kaldırılmasında ortaya koyduğu iradenin sembolü olan konuşmaları vardır. Bunlardan biri Diyarbakır'daki konuşmasıdır. 12 Ağustos 2005'teki konuşmada Türkiye ne kadar İstanbul Konya ise o kadar Diyarbakır'dır; bu ülkenin her yerinin, her sesinin farklı bir lezzeti vardır.

Kürt sorunu bu milletin bir parçasını değil hepsinin sorunudur demiştir. Bu tarihi bir konuşmadır. Burada Kürt sorunu bu milletin tamamının sorunudur ifadesi önemli ve stratejik ifadedir. bu ifade meselesi sadece etnik mesele olarak ele almamakta Türkiye'nin meselesi olduğunu ifade etmektedir. Cumhurbaşkanımız Kürt sorunu bizim sorunumuz demiştir ve yasakların kaldırılması için büyük mücadele vermiştir. Aynı şekilde bu mücadeleyi başörtüsünde de vermiştir, Alevi kardeşlerimizin sorunları için de bu meseleye tüm Türkiye'nin sorunu olarak bakmıştır. Bu çizginin devamı olarak yeni dönemde hedeflere ulaşacak eylem planının ana maddelerini açıklamıştır. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı demokrasinin yükseltilmesinin yaklaşımlarını barındırmaktadır. Kürt sorunu da başörtüsü sorunu da cumhurbaşkanımızın bu iradesi sayesinde çözüldü.

Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz. İç cepheyi güçlendirme çağrısında, iradesini net şekilde ortaya koyması, TBMM'de ayrıntılı şekilde ifade etmesi, arkasından sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı Türkiye'de iç cepheyi güçlendirecek yeni bir irade ortaya çıktı. Bunun esas amacı terörsüz Türkiye'dir. Terör örgütünün silah bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. Cumhurbaşkanımız silahlarını gömsünler ve öyle terk etsinler demişti.

Şimdi etrafımıza bakınca, soykırımcı siyaset başındaki Netanyahu'nun bölgedeki haritaları değiştirme David koridoru gibi bir takım karanlık siyasetlerin yürürlüğe konulmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye jeopolitik gerçeklerine uygun kardeşlik siyasetini ortaya koymuştur. Bu çerçevede PKK, YPG, PYD hangi isimle olursa olsun tüm uzantıları terör örgütü kendini feshetmeli. Terör örgütü dediğimizde Irak ve Suriye2deki unsurları ile terör örgütünün tasfiyesini ifade ediyoruz. Farklı kimliklere sahip olsak da etnik kimlik olarak kendisini Türk, Arap Kürt olarak adlandıran vatandaşlarımızın olması, adlarımızın farklı olması doğaldır ama hepimizin soy adı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunu pekiştirmek için bu irade ortaya konuldu. Hiçbir emperyalist emellerin hayata geçirilmesine Türkiye müsaade etmeyecektir.

Zeytin Dalı Fırat Kalkanı harekatları ile bu iradeyi ortaya koyduk. Türkmen kardeşlerimize silah çekenler karşısında Türkiye'yi bulacaktır. Onların refahı Türkiye'nin garantisi altındadır. Hangi millet ve mezhepten olursa olsun bütün unsurlar için kardeşlik siyaseti Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürürlüktedir. Bunun arkasında Türkiye'nin devlet aklıdır. Burada devletin nitelikleri ile ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. bir al ver hiçbir şekilde söz konusu değildir. Devletlerin sert ve yumuşak güç unsurları vardır. Bütün güvenlik birimlerimiz Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini, vatandaşını korumak için mücadele etmektedir. Yumuşak güç olarak silah bırakma çağrısı sık sık yapılmaktadır. Bir çatışmada da terör örgütü üyelerine silah bırakma çağrısı yapılmaktadır. Terör örgütüne fesih çağrısı terörsüz Türkiye merceğinden değerlendirilmektedir bizim açımızdan. Bütün bu süreç Cumhurbaşkanımızın talimatı ile devlet kurumları tarafından bu sürecin nasıl evrileceği hassas şekilde takip edilecektir. Bütün gelişmelere bakış açımız, 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de olmak üzere tek vatan, tek bayrak tek millet ilkesi esasında olacaktır.

Geçmişimiz birdir, bugünümüz birdir, geleceğimiz, kaderimiz birdir diyoruz. Siyasi hayatımıza başladığımızdan beri sivil siyasetin üstünlüğünü korumaya devam ettik. kimse devlet aklının dışarıda kaldığını düşünmesin. Muhalefetten gelen eleştiriler de kalitesiz eleştirilerdir. İsrail ve ABD doğrultusunda gerçekleştiğini söylemek devletin aklına dönük bilgisizliklerinin tezahürüdür. Sayın Özel "bir kesimin öne çıktığını ifade etmiş, süreç şeffaf yönetilmiyor, şu şu kişiler tarafından yapılan çalışmalar var bunlar milletten saklanıyor" şeklinde. Cumhur ittifakı bir ve bütündür, çatlak yoktur. Sayın Özel konuşurken 'duydum' diye konuşuyor. Emekli diplomatların söylemlerini konuşuyor. Kendisi Cumhur İttifakı içinde çatlak olduğunu söylüyor. Bunların hepsi boştur. Türkiye Yüzyılı hedefleri içinde ortaya konulan iradeyi anlamadıklarını gösteriyor bunlar. Sayın Bahçeli'nin şer şebekelerini altüst edecek çağrısı, sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi bütün bunların cevabıdır. Biz parti olarak bütün değerlendirmeleri yapıp bu süreci takip edeceğiz.