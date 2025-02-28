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Yunanistan’da göstericiler polisle çatıştı!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 14:29
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Yunanistan’da göstericiler polisle çatıştı!

Yunanistan’da 2 yıl önce 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde düzenlenen grev ve protestolar, hayatı durma noktasına getirdi. Başkent Atina’da binlerce kişi protesto gösterisi düzenlerken, polisle çatıştı.

Başkent Atina'da Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Adalet istiyoruz" sloganları atarak hükümete tepki gösterdi.

ATİNA'DA TANSİYON YÜKSEK! PROTESTOCULAR POLİSLE ÇATIŞTI

Kazada yakınlarını kaybeden ailelerin öncülük ettiği gösteriye, Atina'da birçok iş yeri kepenk indirerek destek verdi.

Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi (Reuters)Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi (Reuters)

Grev kapsamında uçuşlar ve tren seferleri iptal edilirken, feribot seferleri durduruldu ve toplu taşıma büyük ölçüde aksadı.

Ülke genelinde ve yurt dışında toplam 300'den fazla şehirde protestolar düzenleniyor.

Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi (Reuters)Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi (Reuters)

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMALI, SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, "Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir." dedi.

Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi (EPA)Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi (EPA)

Yunanistan'ın Tesalya bölgesine bağlı Tempi kasabasında 23 Şubat 2023 tarihinde bir yolcu treni ile ticari tren çarpışmış ve kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazaya ilişkin yapılan araştırma sonucu hazırlanan ve dün açıklanan raporda, kazanın insan hatası, personel eksikliği, demir yolu altyapısının eskimesi ve yetersiz eğitim nedeniyle meydana geldiği belirtilmişti.

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