Yunanistan’da göstericiler polisle çatıştı!

Yunanistan’da grev ve protestolar, hayatı olumsuz etkiledi (Reuters)

"GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMALI, SORUMLULAR HESAP VERMELİ"

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu (GSEE) Başkanı Yannis Panagopulos, gösteride yaptığı konuşmada, "Gerçeklerin tamamı açığa çıkmalı ve sorumlular, makamları ne kadar yüksek olursa olsun hesap vermelidir." dedi.