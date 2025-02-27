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Türkiye İsrail'e karşı harekete geçti! Gazze'deki ihlaller Lahey'e sunuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 14:51 Güncelleme: 27.02.2025 14:51
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Türkiye İsrail’e karşı harekete geçti! Gazze’deki ihlaller Lahey’e sunuldu

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'in Gazze'deki ihlallerini içeren beyanını bildirdi.

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail'in Gazze'deki ihlallerini içeren beyanını bildirdi.

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Türkiye İsrail’e karşı harekete geçti! Gazze’deki ihlaller Lahey’e sunuldu Türkiye İsrail’e karşı harekete geçti! Gazze’deki ihlaller Lahey’e sunuldu Türkiye İsrail’e karşı harekete geçti! Gazze’deki ihlaller Lahey’e sunuldu
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