Irak’tan Öcalan açıklaması: PKK çağrıya uymalı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'den açıklama geldi.

"ZAMAN MEDENİ VE DEMOKRATİK MÜCADELE ZAMANI"

Barzani, PKK'ya bu mesajı kabul etmeleri ve uygulamaları çağrısında bulunarak, barış ve çözüm sürecine ulaşmak için bu çağrının bir adım olmasını umduğu ifade etti. Barzani, "Şüphesiz ki zamanımız, barışçıl, medeni ve demokratik mücadele zamanıdır. Ancak bu yollarla daha iyi sonuçlar ve başar sağlanır, silah ve şiddetle değil" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TAKDİR

IKBY'nin barış sürecini tam anlamıyla desteklediğini ve bu süreci her şekilde desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Barzani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin barış süreci için gösterdiği çabaları takdir ettiklerini dile getirdi.

Barzani, bir sonraki aşamanın Türkiye'deki tüm tarafların katılımı ve uzlaşısıyla barış ve çözüm süreci adına başarılı bir dönem olmasını temenni ettiğini ifade ederek, bölgeye genel bir istikrar ve güven ortamının hakim olması dileğinde bulundu.