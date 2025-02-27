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Başkan Erdoğan Burdurlu adaşı Recep Tayyip Erdoğan’a parti rozetini taktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 27.02.2025 20:42
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Başkan Erdoğan Burdurlu adaşı Recep Tayyip Erdoğan’a parti rozetini taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılan ve adaşı olan Burdurlu 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan’a parti rozetini taktı. Kısa bir sohbetin ardından Başkan Erdoğan, Burdurlu hemşerilerine selamlarını iletti.

Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye üye oldu. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki genç, dün gerçekleştirilen 169. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir araya geldiği Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti rozetini taktı.


Kısa bir sohbetin ardından Başkan Erdoğan, Burdurlu hemşerilerine selamlarını iletti.

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