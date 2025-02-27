Ekrem İmamoğlu’nun bilirkişi davasında ilk duruşma 12 Haziran’da

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 27 Ocak'ta Saraçhane'de bulunan başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi hedef alan sözleri nedeniyle "Yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede İmamoğlu'nun "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapsi istenmişti. İmamoğlu'nun bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı, kamuoyu baskısıyla soruşturmaları ve davaları etkilemeye teşebbüs ettiği iddianamede yer alıyordu.

AÇILAN DİĞER DAVAYA ATIF YAPILDI

İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle de dava açıldığına atıf yapılan iddianamede, her iki olay bir arada değerlendirildiğinde İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve basını kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığı kaydedilmişti.

12 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamenin değerlendirmesi gönderildiği İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tamamlandı. İddianameyi kabul edip tensip zaptı düzenleyen mahkeme, İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkmasına karar verdi.