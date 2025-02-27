Bakan Şimşek Fransa Maliye Bakanı Lombard ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı Eric Lombard ile görüştü.

Görüşmede, karşılıklı yatırım ve ticaret konularının yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri, bölgesel entegrasyonun artan önemi ve üçüncü ülkelerde iş birliği fırsatları ele alındı.