İstanbul’da 68 adrese DEAŞ operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 68 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda

DEAŞ silahlı terör örgütü destekçisi olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren 'İlim ve Hikmet' dergisinin illegal toplantılar yaparak biraraya geldiği tespit edildi. Şüphelilerin MASAK raporlarının incelenmesi sonrasında, destekçilerinden fitre ve zekat adı altında para topladıkları belirlendi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA FAALİYETLERİ

Ayrıca, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerini illegal yollarla Türkiye'ye getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.