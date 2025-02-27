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İstanbul'da 68 adrese DEAŞ operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 23:44
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İstanbul’da 68 adrese DEAŞ operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 68 farklı adrese düzenlenen operasyonda şüphelilerin illegal toplantılar düzenleyerek fitre ve zekat adı altında para topladıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda silah, doküman ve dijital materyal ele geçirilirken 60 şüpheliden 46'sı tutuklandı.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 68 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda
DEAŞ silahlı terör örgütü destekçisi olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren 'İlim ve Hikmet' dergisinin illegal toplantılar yaparak biraraya geldiği tespit edildi. Şüphelilerin MASAK raporlarının incelenmesi sonrasında, destekçilerinden fitre ve zekat adı altında para topladıkları belirlendi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN PROPAGANDA FAALİYETLERİ

Ayrıca, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerini illegal yollarla Türkiye'ye getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. Yapılan aramalarda şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. (DHA) İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi. (DHA)

46 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 60 şüpheli yakalanırken, 1 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, 59 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 46 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İstanbul’da 68 adrese DEAŞ operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı İstanbul’da 68 adrese DEAŞ operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı İstanbul’da 68 adrese DEAŞ operasyonu: 46 şüpheli tutuklandı
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