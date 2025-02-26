Bankacılık ve telefon aboneliklerine düzenleme! Yeni yargı reformu geliyor

Yeni düzenlemelerle banka hesapları çipli kimlik doğrulaması olmadan açılamayacak.(AA)

PARA CEZASI VERİLECEK

Bu kapsamda, başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen dolandırıcılık, hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ile müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenleme yapılacak.

Düzenlemelere göre, yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde; yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.