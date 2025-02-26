Gıda işletmelerine ramazan ayı öncesi sıkı denetim! Başkan Erdoğan uyarmıştı: Fırsatçılara nefes aldırmayacağız

Fotoğraf: AA

"YIL BAŞINDAN 24 ŞUBAT'A KADAR 200 MİLYON LİRAYI AŞKIN İDARİ YAPTIRIM TUTANAĞI"

İsmail Menteşe, burada fiyat etiketi açısından, alım-satım arasındaki fiyat farkının makul olup olmadığı açısından, künye açısından incelemelerde bulunduklarını kaydederek, "İdari yaptırım miktarlarımız da arttı. Etikete uyguladığımız idari yaptırım 3 bin 166 lira oldu. Haksız fiyatın tespiti halinde bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından uygulanan ceza miktarları da taban fiyatı 143 bin 900 liraya, üst limit de 1 milyon 430 bin liraya yükseltildi. Stokçuluğun da üst limit 17 milyona yükseltildi." açıklamasında bulundu.

Bu yıl İstanbul'da yaptıkları denetimlerden bahseden Menteşe, şu bilgileri verdi:

"1 Ocak-24 Şubat arasında 4 bin 529 market denetimi gerçekleştirdik. 2 bin 933 restoran, kafe ve lokanta denetledik. 905 de simit işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdik. Bu işletmelerde yaklaşık 27 bin 314 aykırılık tespit ettik ve tutanağa bağladık. 161 milyon 503 bin liralık idari yaptırım tutanağı tuttuk. Bu kapsamda haksız fiyatla ilgili gelen şikayetler üzerinde 3 bin 331 işletmede 5 bin 919 ürünü inceledik. Bu ürünlerden 249 ürünle ilgili haksız fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünler vardı. Bunları bakanlığımızdaki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun değerlendirmesine sunduk."

Menteşe, sebze ve meyvelerde künye bulundurulup bulundurulmadığına ilişkin denetimleri de yaptıklarına değinerek, buradaki her bir aykırılığa 88 bin 663 liralık idari yaptırım uygulandığını söyledi.

İsmail Menteşe, "1 Ocak ile 24 Şubat arasında yaptığımız değerlendirmeler ve bunların neticesinde tespit ettiğimiz aykırılıklardan kaynaklı 200 milyon lirayı aşkın idari yaptırım tutanağı tuttuk İstanbul için." şeklinde konuştu.